Gözler Nurettin Korkmaz ve Doğan Alemdar’da

Hes Kablo Kayserispor’un genç milli futbolcuları Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz'ın performansı teknik heyet tarafından yakından izleniyor.

Lige verilen aranın ardından çalışmaları tüm hızıyla yoğun bir şekilde devam eden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların performansları dikkatle takip edilirken özellikle genç oyuncular daha çok dikkat çekiyor. Alt yapıdan profesyonel takıma çıkan ve kısa sürede isimlerinden bahsettiren Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz, uzun yıllar Hes Kablo Kayserispor formasını başarıyla giymek istiyorlar. Sakatlığını tamamen atlatan ve takımdan ayrı özel olarak çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz, kalan son 8 haftada forma giyebilecek seviyeye gelmesi teknik heyeti sevindirirken, 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar da uzun yıllar SarıKırmızılı formayı terletmek istiyor. Hes Kablo Kayserispor bu iki genç oyuncudan gelecek adına beklentileri çok büyük.

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