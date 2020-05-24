TFFHGD Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer'den bayram mesajı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği(TFFHGD) Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Karahançer mesajında, “Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş' olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz. Bu mübarek günlerin İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eder, hepinizin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

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