Kamber mahallesinde 4 ev karantina altına alındı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kamber köyünde 4 ev karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Kamber köyünde sağlık ekiplerinin yaptığı filyasyon çalışması sonrasında 26 kişinin Covid19 ile ilgili temaslı oldukları belirlendi. Mahallede 26 kişinin yaşadığı 4 evin karantina altına alınmasının ardından mahallenin sokaklarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

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