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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumda kendini asan genci, apartman görevlisi kurtardı

DHA

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 12 katlı apartmanın bodrum katında kendisini doğal gaz borusuna iple asan İsmail A. (25), bina görevlisi Serdar Karaca tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Damla Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bekar İsmail A., apartmanın bodrum katına inerek kendisini doğal gaz borusuna iple astı. Bu sırada hava almak için evinden çıkan apartman görevlisi Serdar Karaca,...

Bodrumda kendini asan genci, apartman görevlisi kurtardı

<br>Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 12 katlı apartmanın bodrum katında kendisini doğal gaz borusuna iple asan İsmail A. (25), bina görevlisi Serdar Karaca tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.<br>Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Damla Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bekar İsmail A., apartmanın bodrum katına inerek kendisini doğal gaz borusuna iple astı. Bu sırada hava almak için evinden çıkan apartman görevlisi Serdar Karaca, bodrum katına indi. Karaca, ipe asılı halde olan İsmail A.'yı bulunduğu yerden indirdi, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail A.'yı Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servis'ine kaldırdı. Tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen İsmail A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.<br>Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-05-25 02:38:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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