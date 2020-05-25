Bellona Kayseri üvey evlat olmak istemiyor

Bellona Kayseri Basketbol takımı, ekonomik sıkıntılardan kurtulmak istiyor. Coach Ayhan Avcı, “Üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz” dedi.

Yıllardır Bellona Kayseri Basketbol takımının coachı olarak görev yapan ve önümüzdeki hafta Kayseri’ye gelerek yöneticiler ile görüşüp önümüzdeki sezon için anlaşma zemini arayacak olan Ayhan Avcı, bayan basketbol takımının hayatını idame ettirmesi için gerekli desteğin verilmesi gerektiğini söyledi. Yıllarca Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, yeni sezonda hem sponsorlardan hem de belediyelerden maddi destek bekliyor. Bu desteğin sağlanması halinde eski başarıları yeniden yakalanacağını belirten Ayhan Avcı, “Erciyes Anadolu Holding ve belediyeler destek vermeli. Belki bu süreçte fedakârlık yapmamız istenecek. Son 3 sezondur mütevazi kadro kurarak fedakarlıklar yaptık” dedi.

Son yıllarda maddi anlamda sıkıntı yaşadıklarını ve belediyelerden beklenen desteği alamadıklarını belirten Ayhan Avcı, “Son 3 sezonda belediyeler ile çok sorun yaşadık. Açıkçası biraz üvey evlat gibi olduk. Çok zor para aldık, alacağımız paraları alamadık ve bütün yük Erciyes Anadolu Holding’e kaldı. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin bey sağ olsun maddi ve manevi bize müthiş destek oldu. Yeni sezon için ya Alpaslan Bey desteğini arttıracak, biz tek oraya bağımlı olacağız ya da belediyeler biraz daha yardım edecek. Çünkü 23 senedir çok ciddi sıkıntı var. Belediyeden alacağımız paralar ikiye bölündü” diye dert yandı.

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