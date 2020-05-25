Kayserispor, hazırlıklarına devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarını Teknik Direktörü Robert Prosinecki nezaretinde devam eden SarıKırmızılılar antrenman öncesi bayramlaştı. Dünü izinli olarak geçiren SarıKırmızılılar 1 günlük aranın ardından çalışmalarına kaldığı yerden sürdürüyor.
Soğuk havaya rağmen hazırlıklarını keyifli bir şekilde sürdüren Hes Kablo Kayserispor bugün akşam yapacağı ikinci antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. Günün ilk antrenmanında güç ve kuvvet ağırlıklı bir çalışma yapan SarıKırmızılılar akşam yapılacak olan antrenmanda ise taktik ve top çalışması yapacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.