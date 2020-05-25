Başkan Büyükkılıç'tan video konferans ile bayramlaşma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayramlaşma törenlerine ara vermeden devam etti. Başkan Büyükkılıç AK Parti Kayseri Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti yönetimi, siyasi partilerin il başkanları, rektörler ve öğrencilerle bayramlaştı.

COVID19 salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına karşın Büyükşehir Belediye Başkanı bayramlaşma merasimlerini video konferans yöntemiyle gerçekleştirmeye devam ediyor. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen video konferans toplantısında AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Önceki dönem bakanlarımız Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve AK Parti Kayseri ilçe yönetimleri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç konuşmasında ”Kıymetli vekillerimiz, belediye başkanlarımız yönetimdeki değerli kardeşlerim. Değerli il başkanımıza böyle güzel bir organizasyonu yapıp bizleri bir araya getirdiği için ayrılsak da beraberiz mantığında olarak kucaklaşma kültürüne uyduğu için teşekkür ediyorum. Sabahtan beri bereketli bir bayram programı organizasyonu yaşıyoruz. Sabah şehitliklerimizi ziyaret ettik onların inşallah şefaatine nail oluruz. Ardından hastanemizdeki gerek pandemi, gerekse lösemili yavrularımızın olduğu şehir hastanemizi dışardan ziyaret ile onların gönlünde yer etmeye sizler adına gayret ettik. Daha sonra il başkanları ile bir araya geldik. Onların şahsında tüm Kayserili hemşehrilerimizin bayramlaşmasını sağlamış olduk. Şimdi de Bakanlarımızla milletvekillerimizle ilçe belediye başkanlarımızla il ve ilçe yönetimlerimizle bizleri bir araya getirdi. Cenabı Allah’a şükürler olsun. Mazeret üretmedik böylece bir araya geldik. Bundan daha güzel bir tablo olmaz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Haseki bakanımızın önerileri, Elitaş bakanımızın önerileri, elbetteki Taner Yıldız bakanımızın önerileri hepimiz için önemli ve anlamlı. Sayın Cumhurbaşkanımız ile gurur duyuyor minnet duyuyoruz. Gerek ülke açısından gerekse Kayseri açısından şehir hastanesindeki ve üniversite hastanesindeki yapılan çalışmalar ile adeta şehrimizde güven duygusuyla hizmetler veriliyor. Kendi içimizdeki uyum kültürüyle alınan kararları kısa sürede hayata geçirerek gerçekten Kayseri’mizde Türkiye ortalamasının altında bulunmak suretiyle bir tablo oluştu. Bu güzel şehrimize aidiyet duygusunu oluşturma mantığı içerisinde birbirimize sahip çıkarak sokağa çıkmadaki sınırlamaları bir fırsat bildik. Özellikle şehir merkezinde yıllardır hizmet eden o güzel çalışmaları bir bakıma yenileyerek şu anda asfaltlarımızı stomastik ve çizgilerimizi de pırıl pırıl uygulamak suretiyle adeta şehrimizi korona sonrasına hazırladık. Ben bu şehre hizmet eden emeği geçen herkese teşekkür ediyor minnet duyuyorum. Birliğimiz beraberliğimiz bereketimiz. Cenabı Allah mahcup etmesin. Haseki bakanımızın söylediği güzel bir tespitle veren Allah alır, biz layık olamazsak. O açıdan layık olmak yolunda hep beraber dayanışalım, birlikte sahip çıkalım. Cenabı Allah’ta bizleri mahcup etmeyecek ve çekemeyeceğimiz yükü yüklemeyecektir. Bu güzel şehrin güzel insanlarına hizmet etme fırsatı verecektir. Sağlıklı huzurlu daha nice inşallah bayramlara diyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu video konferans mesailerine Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Özer, İyi Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş ile görüşerek devam etti. Başkan Büyükkılıç dünya çapında yaşanılan bu zor süreçte bir ve beraber olarak uyum içerisinde hareket edildiği için bütün il başkanlarına teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Medeniyetin Burçları Derneği vesilesiyle Kayseri’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle video konferans yöntemiyle görüşerek bayramlarını tebrik etti. Başkan Büyükkılıç ayrıca COVİD 19 salgını süresince ilaç ve aşı çalışmalarında önemli yol kat eden Erciyes Üniversitesi’ni Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış nezdinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

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