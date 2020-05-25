Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Kayseri'nin Develi ilçesinde süt toplayıcısı iki kardeş, bayramda vatandaşlara ücretsiz süt dağıttı.

İlçeye bağlı Soysallı mahallesinde iki kardeş, Covid19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı bayram günü vatandaşa ücretsiz süt dağıttı. Mahalle aralarında gezerek ihtiyaç sahiplerine süt dağıtımında bulunan iki kardeşten Çağlar Aydın; ""Bayram dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde vatandaşın süt ihtiyacını karşılamaya iki kardeş karar verdik. Vatandaşın ihtiyacını bir nebze olsun karşıladıysak ne mutlu bize" dedi.

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