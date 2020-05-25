Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama; salgında 2 kat fiyat belirlemiş

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<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. <br>Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları belirlenen Suriye uyruklu İbrahim T. ve Muhammed A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan arama da 33 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Sorgulanan şüphelilerin uyuşturucuyu koronavirüs salgını nedeniyle 2 kat fiyatla sattıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim T. tutuklanırken, Muhammed A. ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-05-25 14:11:59<br>

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