İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu

Sakarya'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza

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<br>Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 3 bloktan oluşan inşaat halindeki sitede bekçilik yapan İhsan Boz (47), kulübenin içerisinde ölü olarak bulundu.<br>Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Bağdat Caddesi´ndeki 3 bloktan oluşan inşaat halindeki sitede meydana geldi. Yapımı devam edeni inşaatta bekçilik yapan İhsan Boz'dan haber alamayan ailesi, çalıştığı yere geldi. Ailesi, bekçi kulübesi içerisinde Boz'u hareketsiz olarak buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Boz'un kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiş olabileceği belirtilirken, cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-05-25 18:00:23<br>

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