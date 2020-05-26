Melikgazi metruk binalardan temizleniyor

Melikgazi Belediyesi Cafer Bey Mahallesi’nde çevrede tehlike ve kötü görüntü oluşturan metruk binaların yıkımını yaparak mahallede temizlik yapıyor.

Hemen hemen her hafta birkaç tane metruk bina ve gece kondu yıkıp temizlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yıkılan evlerin sahipleri ile anlaşıyor, kimseyi üzmeden yıkım yapıyoruz. Şehir merkezleri bizim evimizdeki misafir odası gibi olmalı yani düzenli güzel olması lazım. Bizimde bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle hafriyat kaldırma gibi birçok işlemi şehir merkezinde ve ihtiyaç olan yerlerde yapıyoruz. Metruk kötü binalar tinercilerin ve uygunsuz işlerin yapıldığı yerler haline gelmiş. Bundan dolayı da vatandaşlarımız mağdur oluyor. Biz büyük bir çalışma başlattık şuana kadar 250’nin üzerinde bu tür evi yıkmış durumdayız. 1 sene içinde yapılan rekor sayı bu. Yıldırım Beyazıt, Cafer Bey, Tacettinveli, Gülük Mahallesi, Esentepe’den Ambar’a kadar giden bölgede metruk halde olan, çevreye zarar veren yapıları yıkıyoruz. Tabi bunları yıkmak olukça meşakkatli. Burada 34 tane daha metruk kötü binalar var. Onları da inşallah önümüzdeki günlerde yıkacağız. Dolayısıyla bizim misafir odamız. Buraların tertemiz güzel olması lazım" dedi.

Yine aynı bölgede bulunan metruk binayı yıkıp yerine park bin metrekare park yapacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi’nin her köşesine dokunuyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

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