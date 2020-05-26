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(Özel) Yuvası yıkılan leyleklere mahalleli yeni yuva kurdu Şiddetli rüzgar leylekleri vurdu

İHA

Kayseri'nin Develi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan direğin üzerinde bulunan leylek yuvası dağıldı. Yuvada bulunan 3 leylek yavrusu telef olurken, mahalle sakinleri de hem direği hem de leyleklerin yuvasını tamir etti.

(Özel) Yuvası yıkılan leyleklere mahalleli yeni yuva kurdu Şiddetli rüzgar leylekleri vurdu

Kayseri'nin Develi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan direğin üzerinde bulunan leylek yuvası dağıldı. Yuvada bulunan 3 leylek yavrusu telef olurken, mahalle sakinleri de hem direği hem de leyleklerin yuvasını tamir etti.
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Epçe Mahallesi'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan direğin üzerinde bulunan leylek yuvası dağıldı. Yuvada bulunan 3 leylek yavrusu telef olurken, durumu gören Epçe Mahalle Muhtarı Yusuf Tekin harekete geçti. Mahalle sakinleri ile beraber devrilen direği yerine diken mahalle sakinleri, leylek yuvasını da yeniden yaptı. Yavrularını kaybeden leylekler de, yeniden yuvalarına döndü.
Mahalle sakinlerinin bu davranışı takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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