Hes Kablo Kayserispor taktik çalıştı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig hazırlıklarına devam ediyor. Sarıkırmızılı ekip günü taktik idman yaparak geçirdi.
Hes Kablo Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'nde Teknik Direktör Robert Prosinecki gözetiminde Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor. SarıKırmızılı ekip akşam yaptığı antrenmanda taktik çalıştı. Çift kale maç yapan sarıkırmızılılar iki takıma ayrılırken, Lung, Yasir, Mert, Sapunaru, Zoran, Mensah, Aksel, Emre Demir, Hasan Hüseyin, Kravets ve Ziya siyap takımda, İsmail, Emre Taşdemir, Diego, Oğuzhan Çapar, Anthony, Rıenstra, Dje dje, Enver Cenk, Ömer Uzun, Mesanoviç ve Mario Situm çubuklu takımda yer aldı. Siyah takım çift kale maçtan 30'lık galibiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Prosinecki'nin oyuncularına sık sık uyarılarda bulunması dikkat çekti. Kayserispor yarın yapacağı tek idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.