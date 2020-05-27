İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni kararlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni kararlar

İHA

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yeni kararlar

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.
Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, alınan yeni kararlara ilişkin şu bilgiler verildi:
“Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi doğrultusunda 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararlar alınarak uygulanmaktadır. 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın belirlenecek gün ve saat aralıklarında sokağa çıkmalarına Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda izin verilmesinin uygun görüldüğünü belirten 26.05.2020 tarihli ve 8366 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda Valiliğimizce yayımlanan 26.05.2020 tarihli ve 9126 Sayılı Genel Emire istinaden: İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 27.05.2020 Çarşamba günü 1520 yaş arasındaki gençlerimizin ise 29.05.2020 Cuma günü, 11.00 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi kapsamında 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı
Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması
YEREL HABERLER Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması
Kayserispor prova yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor prova yaptı
Hes Kablo Kayserispor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor taktik çalıştı
Zirai don TARSİM'in önemini ortaya çıkardı İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, zirai don yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Zirai don TARSİM'in önemini ortaya çıkardı İl Tarım ...
Kayseri'ye gelen Yörükler, Kurubel Yaylası´na yerleştirildi
YEREL HABERLER Kayseri'ye gelen Yörükler, Kurubel Yaylası´na ...
Talas’ta 'Cuma namazı' toplantısı
YEREL HABERLER Talas’ta 'Cuma namazı' toplantısı
'Yörük anaya' vali sahip çıktı
YEREL HABERLER 'Yörük anaya' vali sahip çıktı
(Özel) Yuvası yıkılan leyleklere mahalleli yeni yuva kurdu Şiddetli rüzgar leylekleri vurdu
YEREL HABERLER (Özel) Yuvası yıkılan leyleklere mahalleli yeni yuva ...
Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor
Fatih Yurt: “Emek hırsızlarıyla sonuna kadar mücadele vereceğiz”
YEREL HABERLER Fatih Yurt: “Emek hırsızlarıyla sonuna kadar mücadele ...
Kocasinan için modern araçlarla hummalı çalışma
YEREL HABERLER Kocasinan için modern araçlarla hummalı çalışma
Büyükkılıç: "Hizmet bizden, evde kalmak sizden"
YEREL HABERLER Büyükkılıç: "Hizmet bizden, evde kalmak sizden"
Kayseri'de 9 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de 9 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Başkan Büyükkılıç: "Birbirimize sahip çıkıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Birbirimize sahip çıkıyoruz"
Büyükkılıç 'Mehter takımı' ile vatandaşların bayramlarını kutladı
YEREL HABERLER Büyükkılıç 'Mehter takımı' ile vatandaşların ...
LGS'ye girecek öğrencilerin maskeleri arkadaşları tarafından hazırlanıyor Kayseri'de fabrika gibi üretim yapılan okulda günlük 20 bin maske üretiliyor Kayseri'de 315 okulda LGS'ye girecek 31 bin 500 öğrenci için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi
YEREL HABERLER LGS'ye girecek öğrencilerin maskeleri arkadaşları ...
Koronavirüs kan bağışlarını da vurdu Türk Kızılayı İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Bölge Müdürü Adem Tatar, "Kan bağışları virüs nedeniyle dörtte bir oranında düştü"
YEREL HABERLER Koronavirüs kan bağışlarını da vurdu Türk Kızılayı İç ...
Çeyrek altının fiyatı 1 senede 220 TL arttı Sarraf Mustafa Zağlı: “Altın fiyatları yüksek ama normal demek zorundayız”
YEREL HABERLER Çeyrek altının fiyatı 1 senede 220 TL arttı Sarraf ...
Melikgazi metruk binalardan temizleniyor
YEREL HABERLER Melikgazi metruk binalardan temizleniyor
Yedikleri mantardan zehirlenen 9 kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yedikleri mantardan zehirlenen 9 kişi tedavi altına ...
Develi’de Ramazan Bayramında balkonlarda bayram coşkusu
YEREL HABERLER Develi’de Ramazan Bayramında balkonlarda bayram ...
Kayserispor kondisyon yüklüyor
YEREL HABERLER Kayserispor kondisyon yüklüyor
Talas’ta bayram başka güzel
YEREL HABERLER Talas’ta bayram başka güzel

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X