Kayseri'de 3 katlı apartman karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir apartman korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşayan 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. 9 dairenin bulunduğu apartman, tedbir amaçlı karantinaya alındı. Apartmanın girişine de polis şeridi çekildi.

Polis ekipleri de, apartman önünde güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.