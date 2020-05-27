Hava38 Kahramanmaraş'taki hasta için uçtu

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Kayseri'de bulunan hava ambulansı Hava38, dağlık arazide ekiplerin ulaşamadığı hastaya ulaşarak hastanede tedavi altına alınmasını sağladı.

Göksun ilçesine bağlı Kavşut köyü Kömür Yaylası'nda rahatsızlanan 22 yaşındaki Veysel Y., 112 ve AFAD ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Belirtilen bölgeye yönlendirilen Kahramanmaraş'taki ekipler, bölgenin dağlık ve zor ulaşılan bir bölge olması nedeniyle Veysel Y.'ye ulaşamadı ve Kayseri'den yardım istedi.

Hava koşullarının da uygun olması sonrasında Kayseri'den havalanan Hava38 ambulansı Veysel Y.'yi bulunduğu bölgeden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Y., tedavi altına alınırken, Hava38 ekibi görevini tamamlayarak Kayseri'ye döndü.

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