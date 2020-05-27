Kayseri’de 6 blok karantinaya alındı

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 6 blok korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi’nde bulunan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’ne ait 6 bloktan oluşan lojmanlarda oturan 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bloklarda oturanların dışarıya çıkmasına izin verilmezken, polis ve bekçilerde güvenlik önlemi aldı.

Ayrıca, blokların girişine de polis şeridi çekildi.

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