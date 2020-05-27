Online Taekwondo Poomse Müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllere evlerinde verildi

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Online Taekwondo Poomse müsabakalarında dereceye giren sporculara madalyaları Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından evlerinde takdim edildi.

Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Taekwondo İl Temsilcisi Ömer Özuzun ve Taekwondo Antrenörü Salih Çelik müsabakalarda dereceye giren sporcuların evlerine giderek kupa, madalya ve hediyelerini takdim etti.

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