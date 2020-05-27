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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

İHA

Çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Korona virüs tedbirlere çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar, bu gün parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüs tedbirleri çerçevesinde 014 yaş arası çocuklar bu gün 11:00 ve 15:00 saatleri arasında aileleri ile birlikte sokağa çıktı.
Parklara ve oyun alanlarına akın eden çocuklar, hem güneşli havanın hem de doyasıya oynayabilmenin keyfini çıkardı.

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