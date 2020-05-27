Çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

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Korona virüs tedbirlere çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar, bu gün parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs tedbirleri çerçevesinde 014 yaş arası çocuklar bu gün 11:00 ve 15:00 saatleri arasında aileleri ile birlikte sokağa çıktı.

Parklara ve oyun alanlarına akın eden çocuklar, hem güneşli havanın hem de doyasıya oynayabilmenin keyfini çıkardı.

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