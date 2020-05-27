Kayseri'de 12 katlı apartman, karantinaya alındı

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<br>Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, koronavirüs tespit edilen 1 kişinin oturduğu 12 katlı apartmanda, karantina uygulaması başlatıldı.<br>Anbar Mahallesi Kaplan Sokak'taki 12 katlı apartmanda yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada hastaya yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastanın oturduğu, 52 daireli ve 12 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri, bina çevresinde önlem alarak, giriş- çıkışları yasakladı. Apartmanda bulunan ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Muhammed KISIR<br>2020-05-27 14:44:28<br>

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