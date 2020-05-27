Başkan Öztürk personeliyle bayramlaştı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bayramda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından ilk mesai gününde belediye personeliyle ile bayramlaştı.

Belediye bahçesinde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Esat Öztürk, çalışanların Ramazan Bayramını kutladı. Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personellerin katıldığı bayramlaşma da Başkan Öztürk, Koronavirüs salgını nedeniyle ilçede özverili çalışmalar yapan personellerine teşekkür etti.

Bayramlaşma programında belediye çalışanlarına hitap eden Başkan Öztürk; “Cenabı Allah bizleri nice bayramlara huzur ve sıhhat içerisinde ulaştırsın. Buruk bir Ramazan, buruk bir bayram yaşadık. Bu da geçecek inşallah. Gerek bakanlığımızın, gerek bilim kurulunun gerekse İl Hıfzıssıhha kurulunun aldığı kararlara ve sosyal mesafe kuralına uyarak bugünleri de en kısa zamanda atlatacağız. Ben bu vesile ile Koronavirüs salgınıyla başarılı şekilde mücadele eden başta Cumhurbaşkanımızı, Sağlık Bakanlığımızı tebrik etmek istiyorum. Ayrıca Kayseri İl Sağlık Müdürlüğümüze ve ilçemizdeki doktor arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bizler için gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Onlarında bayramlarını tebrik ediyorum. Bunun yanında tüm İslam Aleminin, Türki Cumhuriyetlerdeki dostlarımızın ve dünyadaki tüm mazlumlarında bayramını tebrik ediyorum. İnşallah Kurban Bayramı’nda çifte bayram yaşarız. Ben ayrıca belediye personellerime de teşekkür etmek istiyorum. Temizlik İşlerinde, Fen İşlerinde, Zabıta Müdürlüğümüz, Basın Yayın Müdürlüğümüz de kısacası tüm birimlerde çalışan personellerimize yürekten teşekkür ediyorum. 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Covid 19 salgınıyla mücadele konusunda Yahyalı Belediyesi olarak birçok güzelliğe imza attık. 40 bin adet maske dağıtımı yaptık. Buradan 15 bin maskeyi bize gönderen Erciyes Anadolu Holdinge teşekkür ediyorum. Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızın da katkılarıyla toplam 80 bin maske ilçemizde dağıldı. Kaymakamlığımız maske üretimi için makine tedariki yaptı. Kumaş desteğini biz sağladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından da dikimi yapılıyor. Günlük bin maskenin üretimi ilçemizde yapılıyor. Yine bu dönemde 6 ay sonra açılması planlanan öğretmen evini, hayırseverlerimizin desteğiyle sağlık çalışmalarımızın kalması için hazırladık. Hayırseverlerimiz Koyuncu, Elmacı Ailelerine ve Ünal Haban’ a teşekkür ediyorum. Bundan sonra da belediye çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Sizlere de teşekkür ediyor, hayırlı çalışmalar diliyorum” diye konuştu.

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