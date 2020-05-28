Vali Günaydın, "Bu tablo bizi rehavete sürüklemesin"

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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri'deki koronavirüs test ve vaka oranını paylaşarak, "Bu tablo bizi rehavete sürüklemesin" uyarısında bulundu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin bugünkü koronavirüs test/vaka oranı 4.9 Kayserimizin oranı 1.7 Bu tablo bizi rehavete sürüklemesin, tedbirlere ve kurallara kararlılıkla uymaya devam ediyoruz" uyarısında bulundu.

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