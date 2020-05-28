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Kayserisporlu Nurettin Korkmaz: Kendimi zafer kazanmış gibi hissediyorum

DHA

Kayserisporlu Nurettin Korkmaz: Kendimi zafer kazanmış gibi hissediyorum

<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -HES Kablo Kayserisporlu futbolcu Nurettin Korkmaz (17) yaşadığı sakatlık sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendimi zafer kazanmış gibi hissediyorum" dedi.<br>Geçen yıl 19 Aralık'ta Manisa FK ila oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçının 39'uncu dakikasında sakatlanan genç Nurettin Korkmaz'ın sol bacak ön çapraz bağlarında kopma ve menüsküsünde yırtık tespit  edilmişti.  Ameliyat edilen genç  futbolcu Nurettin Korkmaz, Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada sağlığına kavuşarak, sahalara döndü. 6 aylık aradan sonra takımla antrenmanlara başlayan Nurettin, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Genç futbolcu paylaşımında, "6 aylık yoğun sakatlık süreci yaşadım. Kariyerimin başında yaşadığım bu sakatlık beni üzse ve yorsa da yanımda olanların desteği hep güçlü kıldı. Duygusal olarak yoğun geçirdiğim bu süreç sonunda duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu inanan ve güvenen insanlara olan ahdimi yerine getirdim. 6 aylık zor ancak bir o kadar da gücüme güç katan sakatlık günlerimi geride bıraktım. Kendimi bir zafer kazanmış gibi hissediyorum. Bu zor süreçte her zaman yanımda olan aileme, kulüp yöneticilerimize, hocalarımıza ve aynı yolu yürüdüğümüz futbolcu ağabeylerime minnettarım. Tutkusu ve derin sevgisi olan herkes bu herkes bu yolları aşar" ifadelerini kullandı.   DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-05-28 13:18:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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