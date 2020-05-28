Kayserispor, sıkı çalışıyor

Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran'da başlayacak lig öncesi hazırlıklarını tesislerde yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışmalarına devam ediyor. Güç ve kondisyon depolayan SarıKırmızılı takım zaman zaman çift antrenmanla zaman zaman ise günde tek antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

Yoğun bir antrenman programına tabi tutulan futbolcuların neşeli ve keyifli olması ise teknik heyeti sevindiriyor. SarıKırmızılı dünü ve bugünü tek antrenman yaparak geçirecek.

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