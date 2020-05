Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde yarın Cuma namazı kılınacak. Kayseri Valiliği Cuma namazı kılınacak olan camilerin listesini yayınladı.

İşte Kayseri Valiliği tarafından Kayseri geneli Cuma namazı kılınacak olan camiler ve diğer alanlar:

AKKIŞLA İLÇESİ

1 MERKEZ CAMİİ (CAMİİ BAHÇESİ ,YOL) 400 KİŞİ YENİ MH. KAYSERİ CD.

2 ŞEN MH.CAMİİ (BAHÇESİ ) 30 KİŞİ YENİ MH. KAYSERİ CD.

3 MERKEZ YUKARI MH.CAMİİ AVLUSU 75 KİŞİ YENİ MH. KAYSERİ CD. GÖMÜRGEN YOLU AKKIŞLA/KAYSERİ

4 ORTAKÖY MH. CAMİİ (BAHÇESİNDE) 100 KİŞİ ORTAKÖY MH. CAMİİ SK. TÜRKMEN EVİ KARŞISI AKKIŞLA/KAYSERİ

5 GÖMÜRGEN YENİ MH. YUKARI CAMİ BAHÇESİ 25 KİŞİ GÖMÜRGEN YENİ MH. YUKARI CAMİİ BAHÇESİ AKKIŞLA/KAYSERİ

6 GÖMÜRGEN MH. MERKEZ CAMİİ BAHÇESİ 50 KİŞİ GÖMÜRGEN MH. HÜRRİYET CD. GÖMÜRKEN MERKEZ CAMİİ BAHÇESİ AKKIŞLA/KAYSERİ

7 GANİŞEYH MH. YENİ CAMİİ BAHÇESİ 80 KİŞİ GANİŞEYH MH. YENİ CAMİİ BAHÇESİ AKKIŞLA/KAYSERİ

8 ALEVKIŞLA MH.CAMİİ BAHÇESİ 20 KİŞİ ALEVKIŞLA MH. KÜMEEVLER

9 UZUNÇAYIRMANAVUZ MH. FATİH CAMİİ BAHÇESİ 73 KİŞİ UZUNÇAYIR MH. GİRİNCİ CD.

10 GANİŞEYH MH. CAMİİ CUMA NAMAZI YENİ CAMİİDE KILINIYOR BAHÇESİ 80 KİŞİ GANİŞEYH MH. YENİ CAMİİ BAHÇESİ AKKIŞLA/KAYSERİ

11 GÖMÜRGEN MH.MERKEZ CAMİİ AVLUSU 50 KİŞİ GÖMÜRGEN MH. HÜRRİYET CD. GÖMÜRKEN MERKEZ CAMİİ BAHÇESİ

BÜNYAN İLÇESİ

12 3.ETAP TOKİ CAMİİ AVLUSU 200 CAMİİKEBİR MAHALLESİ ÇARDAKKAYASIRTI KÜME EVLER NO:

34 BÜNYAN / KAYSERİ

13 BAYRAMLI CAMİİ AVLUSU 100 BAYRAMLI MAHALLESİ ŞEHİT DURSUN ERGEN CADDE NO: 1 BÜNYAN / KAYSERİ

14 CAMİİ KEBİR C. (ULU CAMİİ) AVLUSU 300 CAMİİKEBİR MAHALLESİ ULUCAMİİ CADDE NO: 47 BÜNYAN / KAYSERİ

15 CAMİİ CEDİD CAMİİ AVLUSU 150 CAMİİCEDİT MAHALLESİ ÇOBAN SOKAK NO: 1 BÜNYAN / KAYSERİ

16 CUMHURİYET CAMİİ AVLUSU 150 CUMHURİYET MAHALLESİ SELLEKTÖR SOKAK NO: 9 BÜNYAN / KAYSERİ

17 FATİH CAMİİ AVLUSU 200 FATİH MAHALLESİ CAMİİ SOKAK BÜNYAN / KAYSERİ

18 NUH NACİ BAYDEMİR İMAM HATİP LİSESİ (İHTİYAÇ HALİNDE) AVLUSU 300 YAVUZ SELİM MAHALLESİ NUH EFENDİ CADDE NO: 6 BÜNYAN / KAYSERİ

19 TOKİ CAMİİ AVLUSU 150 FATİH MAHALLESİ TOKİ EVLERİ KÜME EVLER NO: 82 BÜNYAN / KAYSERİ

20 AĞCALI CAMİ AVLUSU 70 AĞCALI MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

21 AKÇATI CAMİ AVLUSU 60 AKÇATI MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

22 AKMESCİT CAMİ AVLUSU 400 AKMESCİT MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

23 B.TUZHİSAR CAMİ AVLUSU 500 BÜYÜKTUZHİSAR MAHALLESİ CAMİİ SOKAK NO: 14 BÜNYAN / KAYSERİ

24 BURHANİYE CAMİİ AVLUSU 100 BURHANİYE MAHALLESİ BÜNYAN/ KAYSERİ

25 DAĞARDI CAMİİ AVLUSU 20 DAĞARDI MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

26 DANIŞMENT CAMİİ AVLUSU 40 DANİŞMENT MAHALLESİ BÜNYAN/ KAYSERİ

27 EKİNCİLER CAMİİ AVLUSU 100 EKİNCİLER MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

28 EMİRÖREN CAMİİ AVLUSU 50 EMİRÖREN MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

29 GİRVELİ CAMİİ AVLUSU 40 GİRVELİ MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

30 HAZARŞAH MH. CAMİ AVLUSU 50 HAZARŞAH MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

31 İĞDECİK CAMİİ AVLUSU 60 İĞDECİK MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

32 KAHVECİ CAMİİ AVLUSU 60 KAHVECİ MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

33 KARACAÖREN CAMİİ AVLUSU 60 KARACAÖREN MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

34 KARAHIDIR CAMİİ AVLUSU 100 KARAHIDIR MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

35 KARAKAYA MH. MERKEZ CAMİ AVLUSU 500 KARAKAYA MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

36 KARATAY CAMİİ AVLUSU 70 KARATAY MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

37 KARDEŞLER CAMİİ AVLUSU 20 KARDEŞLER MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

38 PİRAHMET CAMİİ AVLUSU 40 PİRAHMET MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

39 KÖPRÜBAŞI MERKEZ CAMİ AVLUSU 200 KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

40 KÖSEHACILI CAMİİ AVLUSU 20 KÖSEHACILI MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

41 SAMAĞIR YENİ CAMİİ AVLUSU 50 SAMAĞIR MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

42 SIVGIN CAMİİ AVLUSU 50 SIVGIN MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

43 TOPSÖĞÜT CAMİİ AVLUSU 50 TOPSÖĞÜT MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

44 YAĞMURBEY CAMİİ AVLUSU 40 YAĞMURBEY MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

45 YÜNÖREN CAMİİ AVLUSU 60 YÜNÖREN MAHALLESİ BÜNYAN / KAYSERİ

DEVELİ İLÇESİ

46 ŞÜKRÜ KULAK CAMİİ AVLUSU 300 Ş.ÜST.HASAN ŞAHAN MAHALLESİ

47 KOPÇULLU CAMİİ AVLUSU 250 YUKARI DEVELİ

48 DEVELİ PAZAR YERİ 5000 İBRAHİMAĞA MAHALLESİ

49 AHMET İSLAMOĞLU A.İ.H.L. AVLUSU 1000 MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ

50 NEVZER ERCİŞ KIZ İMAM HATİP ORTAOKULU 400 AŞIK SEYRANİ MAHALLESİ

51 MUSTA ASIM KÖKSAL CAMİİ BAHÇESİ 300 MUSTAFA ASIM KÖKSALMAHALLESİ

52 KALENDERLER CAMİİ BAHÇESİ 300 GÜNEYAŞAĞI MAHALLESİ

53 AYŞEPINAR MAH. CAMİİ AVLUSU 100 AYŞEPINAR MAHALLESİ

54 AYVAZHACI MAH.CAMİİ AVLUSU 300 AYVAZHACI MAHALLESİ

55 BÜYÜKKÜNYE MAH. CAMİ BAHÇESİ 75 BÜYÜKKÜNYE MAHALLESİ

56 ÇATALOLUK MAH. CAMİ BAHÇESİ 100 ÇATALOLUK MAHALLESİ

57 ÇAYIRÖZÜ MAH. CAMİ AVLUSU VE ÇEVRESİ 100 ÇAYIRÖZÜ MAHALLESİ

58 ÇAYLICA MAH. CAMİ BAHÇESİ 300 ÇAYLICA MAHALLESİ

59 ÇOMAKLI MAH. HARMAN YERİ 350 ÇOMAKLI MAHALLESİ

60 ÇÖTEN MAH. CAMİ BAHÇESİ 100 ÇÖTEN MAHALLESİ

61 ÇUKURYURT MAH. CAMİ YANİ BAHÇE 100 ÇUKURYURT MAHALLESİ

62 DEREŞİMLİ MAH. CAMİ BAHÇESİ 50 DEREŞİMLİ MAHALLESİ

63 EPÇE MAH. CAMİ AVLUSU VE ÇEVRESİ 100 EPÇE MAHALLESİ

64 GAZİ MAHALLESİ CENAZE ALANI 400 GAZİ MAHALLESİ

65 GÖMEDİ MAH. CAMİ BAHÇESİ 150 GÖMEDİ MAHALLESİ

66 GÜMÜŞÖREN MAH. CAMİ AVLUSU 75 GÜMÜŞÖREN MAHALLESİ

67 HAVADAN MAH. CAMİİ AVLUSU VE ÇEVRESİ 75 HAVADAN MAHALLESİ

68 HOŞÇA MAH. CAMİ BAHÇESİ 100 HOŞÇA MAHALLESİ

69 HÜSEYİNLİ MAH. CAMİ BAHÇESİ 100 HÜSEYİNLİ MAHALLESİ

70 İNCESU MAH. HARMAN YERİ 400 İNCESU MAHALLESİ

71 KALE MAH. CAMİ BAHÇESİ 100 KALE MAHALLESİ

72 KULPAK MAH. CAMİ BAHÇESİ 300 KULPAK MAHALLESİ

73 KÜÇÜKKÜNYE MAH. CAMİ AVLUSU VE ÇEVRESİ 100 KÜÇÜKKÜNYE MAHALLESİ

74 MİLLİDERE MAH CAMİİ AVLUSU 20 MİLLİDERE MAHALLESİ

75 ÖKSÜT CAMİ BAHÇESİ VE ÇEVRESİ 300 ÖKSÜT MAHALLESİ

76 SARICA MAH. CAMİ AVLUSU 150 SARICA MAHALLESİ

77 SARIKAYA MAH. CAMİ AVLUSU 100 SARIKAYA MAHALLESİ

78 SATI MAH. CAMİ BAHÇESİ 100 SATI MAHALLESİ

79 SİNDELHÖYÜK MAH.FATİH CAMİİ BAHÇESİ 250 SİNDELHÖYÜK FATİH MAHALLESİ

80 SİNDELHÖYÜK MAH.YENİ CAMİİ BAHÇESİ 150 SİNDELHÖYÜK YENİCE MAHALLESİ

81 TAŞÇI MAHALLESİ CAMİİ AVLUSU 100 TAŞÇI MAHALLESİ

82 TOMBAK MAH.YUKARI CAMİ AVLUSU 100 TOMBAK MAHALLESİ

83 YAYLACIK CAMİ AVLUSU VE ÇEVRESİ 100 YAYLACIK MAHALLESİ

84 YAZIBAŞI MAH. CAMİİ AVLUSU VE ÇEVRESİ 100 YAZIBAŞI MAHALLESİ

85 YENİ HAYAT MAH. CAMİİ AVLUSU 100 YENİ HAYAT MAHALLESİ

86 YENİCE MAH. CAMİİ AVLUSU 100 YENİCE MAHALLESİ

87 YENİKÖY MAH. CAMİİ AVLUSU VE ÇEVRESİ 100 YENİKÖY MAHALLESİ

88 YEŞİLYURT MAH. CAMİİ AVLUSU 100 YEŞİLYURT MAHALLESİ

89 ZİLE MAHALLESİ CAMİ AVLUSU VE ÇEVRESİ 100 ZİLE MAHALLESİ

FELAHİYE İLÇESİ

90 MERKEZ KALE CAMİ ÇEVRESİ 200 İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ KARŞISI

91 İSABEY AŞAĞI CAMİ AVLUSU 21 İSABEY MAHALLESİ

92 KURUHÜYÜK CAMİİ AVLUSU 50 KURUHÜYÜK MAHALLESİ

93 KEPİÇ MAHALLESİ CAMİ AVLUSU 20 KEPİÇ MAHALLESİ

94 DARILI MAHALLESİ CAMİ AVLUSU 5 DARILI MAHALLESİ

95 BÜYÜK TORAMAN CAMİİ YANI PAZAR YERİ 300 BÜYÜK TORAMAN MAH.

96 KAYAPINAR PAZAR YERİ 200 KAYAPINAR MAHALLESİ

HACILAR İLÇESİ

97 CAMİİ KEBİR C. AVLUSU 500 AŞAĞI MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDAN NO: 15 HACILAR / KAYSERİ

98 FEVZİ MERCAN C. AVLUSU 50 AŞAĞI MAHALLESİ DEREBOĞAZ CADDE NO: 73 HACILAR / KAYSERİ

99 MUHİTTİN TATAR C. AVLUSU 200 YENİ MAHALLESİ MUHİTTİN TATAR CADDE NO: 2 HACILAR / KAYSERİ

100 ŞAŞOĞLU C. AVLUSU 200 YEDİAĞAÇ MAHALLESİ ŞHT. RÜŞTÜ BAYRAM CADDE NO: 95 HACILAR / KAYSERİ

101 MUSTAFA VE YUSUF ŞAŞOĞLU C. AVLUSU 200 AKYAZI MAHALLESİ SERVER CADDE NO: 14 HACILAR / KAYSERİ

102 KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ FEVZİ MERCAN C. AVLUSU 1500 KARPUZSEKİSİ MAHALLESİ 24 CADDE NO: 47 HACILAR / KAYSERİ

103 18 MART ÇANAKKALE C. AVLUSU 100 BEĞENDİK MAHALLESİ HACI SAMİ BOYDAK CADDE NO: 72 A HACILAR / KAYSERİ

104 AHMET GÜLLER C. AVLUSU 50 YEDİAĞAÇ MAH.ÇİFTLİK CAD.NO.110 HACILAR/KAYSERİ

105 BEĞENDİK C. AVLUSU 120 BEĞENDİK MAHALLESİ ŞHT. RÜŞTÜ BAYRAM CADDE NO: 330 HACILAR / KAYSERİ

106 CEVİZLİ KUYU C. AVLUSU 120 BEĞENDİK MAHALLESİ ZEYNEP KAYA CADDE NO: 45 A HACILAR / KAYSERİ

107 ÇİFTE HARMANLAR C. AVLUSU 120 BEĞENDİK MAHALLESİ ÇİFTEHARMAN SOKAK NO: 90 A HACILAR / KAYSERİ

108 DEPEDİBİ C. AVLUSU 80 AŞAĞI MAH.ERENLER CAD. N0.37 HACILARKAYSERİ

109 DÖRTKUYULAR C. AVLUSU 50 BEĞENDİK MAHALLESİ KARTINKUYU CADDE NO: 10 HACILAR / KAYSERİ

110 EMMEZALLI C. AVLUSU 50 BEĞENDİK MAHALLESİ ÇAĞLAYAN CADDE NO: 24 /1 HACILAR / KAYSERİ

111 EŞMECİK C. AVLUSU 40 YEDİAĞAÇ MAHALLESİ EKİCİ CADDE NO: 5 HACILAR / KAYSERİ

112 GERBULA C. AVLUSU 120 KARPUZSEKİSİ MAHALLESİ KARPUZSEKİSİ ORMAN KÖYÜ KÜME EVLER NO: 99 HACILAR / KAYSERİ

113 HACEPLİ C. AVLUSU 60 BEĞENDİK MAHALLESİ ÇİFTEHARMAN SOKAK NO: 100 HACILAR / KAYSERİ

114 HACI MEHMET ÇELİK C. AVLUSU 120 KARPUZSEKİSİ MAHALLESİ KARPUZSEKİSİ YENİ KÖY YERLEŞİMİ SOKAK NO: 237 HACILAR / KAYSERİ

115 HACI MUSTAFA SILAY C. AVLUSU 120 BEĞENDİK MAHALLESİ HACEPLİ CADDE NO: 93 HACILAR / KAYSERİ

116 HASANDAĞ C. AVLUSU 50 YUKARI MAHALLESİ ALİCİKLER SOKAK NO: 2 A HACILAR / KAYSERİ

117 HİLAL HATUN C. AVLUSU 250 BEĞENDİK MAHALLESİ SAKAR EŞMECİK CADDE NO: 128 HACILAR / KAYSERİ

118 HÜRMETCİ ÇİFTLİĞİ MH.C. AVLUSU 120 HÜRMETCİ MAHALLESİ CUMHURİYET 1. CADDE NO: 1 HACILAR / KAYSERİ

119 KARLIKUYU C. AVLUSU 100 BEĞENDİK MAH. KÖŞE BEĞENDİK CAD. KARLIKUYU CAMİİ NO:

1 HACILAR/KAYSERİ

120 KARPUZSEKİSİ C. AVLUSU 200 KARPUZSEKİSİ MAHALLESİ KARPUZSEKİSİ ORMAN KÖYÜ KÜME EVLER NO: 1 HACILAR / KAYSERİ

121 KEMERLİ HACI MUSTAFA BUDAK C. AVLUSU 50 BEĞENDİK MAHALLESİ İSTİKBAL CADDE NO: 1 HACILAR / KAYSERİ

122 KUBA C. AVLUSU 80 BEĞENDİK MAHALLESİ ZEYNEP KAYA CADDE NO: 87 A HACILAR / KAYSERİ

123 MEHMET CAN C. AVLUSU 50 YEDİAĞAÇ MAHALLESİ EKİCİ CADDE NO: 31 HACILAR / KAYSERİ

124 ÖMER İLGÜ C. AVLUSU 100 YEDİAĞAÇ MAHALLESİ AYDINCI SOKAK NO: 33 HACILAR / KAYSERİ

125 SAKAR ÇİFTLİĞİ C. AVLUSU 100 SAKARÇİFTLİĞİ MAHALLESİ SAKARÇİFTLİĞİ ORMAN KÖYÜ

KÜME EVLER NO: 63 HACILAR / KAYSERİ

126 VEYSEL PÜSKÜLLÜ C. AVLUSU 50 BEĞENDİK MAH.KÖŞEBEĞENDİK CAD.ÇİĞDEM SOK.NO.43 HACILAR/KAYSERİ

127 YEDİAĞAÇ C. AVLUSU 40 YEDİAĞAÇ MAHALLESİ ERÇİN ÇIKMAZ SOKAK NO: 1 HACILAR / KAYSERİ

İNCESU İLÇESİ

128 BEDİR BAĞLARI MESUT CAMİ AVLUSU 50 SARAYCIK MAH. BEDİRBAĞLARI

129 İMAMLI CAMİ AVLUSU 40 ÇARDAKLI MAH. HİSARTEPE KÜME EVLER NO: 49

130 KANLIÇARDAK CAMİ AVLUSU 30 ÇARDAKLI MAH. İSMET OKTAY CADDE NO: 26

131 SİPAHİ CAMİ AVLUSU 30 ÇARDAKLI MAH. ISBALI KÜME EVLER NO: 1

132 DOKUZPINAR MH.CAMİ AVLUSU 50 DOKUZPINAR MAH. ATEŞLER SOKAK NO: 4

133 BAĞLAR CAMİ AVLUSU 30 GARİPÇE MAH. GARİPÇE KÜME EVLER NO: 400

134 YENİ CAMİ AVLUSU 80 GARİPÇE MAH. GARİPÇE KÜME EVLER NO: 18

135 ALİ ÜNAL CAMİ AVLUSU 80 HAMURCU KÖYÜ

136 KARAHÖYÜK MH.CAMİ AVLUSU 40 KARAHÜYÜK KÖYÜ CAMİİ

137 KARAMUSTAFAPAŞA MH.CAMİ (Kervansaray İçi) 200 KARA MUSTAFA PAŞA MAH. KARA MUSTAFA PAŞA CAMİ NO:1

138 SALİHHÜSEYİN KULAÇ CAMİ AVLUSU 150 KIZILÖREN AŞAĞI MAH. CUMHURİYET 1. CADDE NO: 15

139 BOĞAZÇARDAK CAMİ AVLUSU 30 ÖTEBATAN MAH.BOĞAZÇARDAK CAMİİ

140 KOCAOĞLANÇARDAK CAMİ AVLUSU 30 KIZILÖREN ÖTEBATAN MAH. CUMHURİYET 1. CADDE NO: 211

141 ÖTEBATAN CAMİ AVLUSU 30 KIZILÖREN ÖTEBATAN MAH. KAZIM UÇAR CADDE NO: 20

142 SANTIRINÇARDAK CAMİ AVLUSU 30 ÖTEBATAN MAH. SANTIR SOK. SANTIR ÇARDAK CAMİİ.

143 SARIOĞLANÇARDAK CAMİ AVLUSU 30 ÖTEBATAN MAH. VATAN CAD. SARIOĞLAN ÇARDAK CAMİİ

144 CENGİZ ÖNAL CAMİ AVLUSU 50 KÜLLÜ MAH. KÜLLÜ KÜME EVLER NO: 34

145 YENİ CAMİ AVLUSU 100 ÖRENŞEHİR MAH. APAYDIN SOKAK NO: 3

146 TOKİ CAMİ AVLUSU 100 SARAYCIK MAH. SARAYCIK ORMAN KÖYÜ SOKAK NO: 671

147 SARIKÜRKLÜ MH.CAMİ AVLUSU 40 SARI KÜRKLÜ MAH. CAMİİ

148 SUBAŞI MH.CAMİ AVLUSU 50 SUBAŞI MAH. SUBAŞI KÜME EVLER NO: 1

149 SÜKSÜN CUMHURİYET MH.YUKARI CAMİ AVLUSU 150 SÜKSÜN CUMHURİYET MAH. ÖZGÜR SOKAK NO: 1

150 BAĞLAR CAMİ AVLUSU 100 SÜKSÜN CUMHURİYET MAH. HAMAM PINARI KÜME EVLER NO:

60 İNCESU

151 MÜRÜVVET HANIM CAMİ AVLUSU 100 SÜKSÜN ZAFER MAH. AKSU CADDE NO: 26

152 ŞEYHŞABAN MH. CAMİ AVLUSU 40 ŞEYHŞABAN MAHALLESİ ŞEYHŞABAN KÜME EVLER NO: 139

153 TAHİRİNİ MH.CAMİ AVLUSU 40 TAHİRİNLİ MAHALLESİ TAHİRİNLİ KÜME EVLER NO: 148 A

154 TUR HASAN VELİ CAMİ AVLUSU 150 BAHÇESARAY MAHALLESİ TOKİ 2. KÜME EVLER NO: 1

155 ÜÇKUYU MH.CAMİ AVLUSU 100 ÜÇKUYU MAHALLESİ ÜÇKUYU KÜME EVLER NO: 143

156 YEŞİL CAMİ AVLUSU 60 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ CUMHURİYET BULVAR NO: 1

KOCASİNAN İLÇESİ

157 12 EVLER CAMİ AVLUSU 100 CUMHURİYET MAH. OSMANGAZİ CAD. 218.SOK. ARGINCIK KOCASİNAN\KAYSERİ

158 200 EVLER CAMİ AVLUSU 40 YENİ MAH. 12. CADDE KOCASİNAN / KAYSERİ

159 AHMET İNCİ CAMİ AVLUSU 15000 ZÜMRÜT MAH.KADİR HAS CAD.KOCASİNAN/KAYSERİ

160 AHMET KOYUNCU CAMİİ AVLUSU 200 SANCAKTEPE MAH.4356.SOK.NO:10

161 AHMET ÖZDERİCİ CAMİ AVLUSU 160 CIRGALAN BEYAZŞEHİR MAH.KOÇKAYA CAD.836.SOK. KOCASİNAN /KAYSERİ

162 AHMET YAĞMUR CAMİ AVLUSU 350 CIRGALAN BEYAZŞEHİR MAH.KOÇKAYA CADDESİ 834. SOK. KOCASİNAN/KAYSERİ

163 AKŞEMSETTİN CAMİ AVLUSU 100 TURGUT REİS MAH.ŞİNASİ CAD.NO:131 KOCASİNAN/KAYSERİ

164 ALİ RAMAZAN CAMİ AVLUSU 220 YENİDOĞAN MAH.TARIM SOK.NO:57 KOCASİNAN/KAYSERİ

165 ALSANCAK KÖŞK CAMİ AVLUSU 50 SARAYBOSNA MAH. AKMESCİT CAD. ÖZPOYRAZ SOK. NO:56 KOCASİNAN/KAYSERİ

166 ANATAMİR FAB.CAMİ AVLUSU 300 2.ANA BAKIM MERKEZ KOMUTANLIĞI OSMAN KAVUNCU

CAD.KOCASİNAN/KAYSERİ

167 ARGINCIK SPOR TESİSİ 300 ARGINCIK SPOR TESİSİ/ALSANCAK MAH.ORHANGAZİ CAD.NO:28 KOCASİNAN / KAYSERİ

168 ARGINCIK CAMİİ KEBİR CAMİ AVLUSU 300 ARGINCIK CAMİKEBİR MAH.KOCASİNAN/KAYSERİ

169 ARGINCIK CENGİZ TOPEL CAMİ AVLUSU 90 CAMİ KEBİR MAH.16.CAD.159.SOK.NO:28 ARGINCIK KOCASİNAN/KAYSERI

170 ARGINCIK SEMT PAZARI 500 ARGINCIK SEMT PAZARI

171 ARGINCIK ÇUKURLAR CAMİ AVLUSU 50 ARGINCIK MEHMET AKİF MAH. KOCASİNAN / KAYSERİ

172 ARGINCIK KAYABAŞI SEMT PAZARI 500 ARGINCIK KAYABAŞI SEMT PAZARI

173 ARGINCIK KÖPRÜBAŞI CAMİ AVLUSU 250 TALAT PAŞA MAH.ULUBATLI CAD.NAR SOK.NO: 30 KOCASİNAN/KAYSERİ

174 ARGINCIK NURDOĞAN CAMİ AVLUSU 200 FEVZİOĞLU MAH. 3949. SOK. NO: 9 KOCASİNAN / KAYSERİ

175 ARGINCIK OSMANLI CAMİ AVLUSU 100 KAYABAŞI MAH.MAH.12 CAD.KOCASİNAN/KAYSERİ

176 ARGINCIK TEVHİD CAMİ AVLUSU 20 CENGİZ TOPEL MAH.17.CAD.NO:37 KOCASİNAN/KAYSERİ

177 ARGINCIK YENİYOL CAMİ AVLUSU 25 ARGINCIK CUMHURİYET MAH.210. SOK.NO:48 KOCASİNAN/KAYSERİ

178 BALGÜNEŞ CAMİ AVLUSU 300 ŞEKER MAH. 6113.SOK.NO:18 KOCASİNAN/KAYSERİ

179 BARIŞ MANÇO BASKET SAHASI 1000 SERÇEÖNÜ MH. ÇANKAYA CD.NO:36

180 BARBOROS CAMİ AVLUSU 100 BARBOROS MAH.HAKİMİYET CAD. NO:2 KOCASİNAN/ KAYSERİ

181 BEYAZŞEHİR YENİ CAMİ AVLUSU 100 CIRGALAN BEYAZŞEHİR MAH.KOCASİNAN/KAYSERİ

182 BOZTEPE CAMİ AVLUSU 30 BOZTEPE MAH. ŞEHİT.KD.BİNB.MAHMUT ŞAHİN CAD.NO:

260 KOCASİNAN / KAYSERİ

183 BOZTEPE SELİMİYE CAMİ AVLUSU 40 BOZTEPE MAH. ESENBAĞ SOK.KOCASİNAN / KAYSERİ

184 BÜYÜKNALBANT CAMİ AVLUSU 75 ARGINCIK MAH. 8.CAD. KOCASİNAN/ KAYSERİ

185 CIRKALAN BİLALİ HABEŞİ CAMİ AVLUSU 80 CIRKALAN MAH. 4120.SOK.NO:11 KOCASİNAN / KAYSERİ

186 CIRKALAN MERKEZ CAMİ AVLUSU 220 CIRGALAN MAH. 376. SOK.NO:1 KOCASİNAN / KAYSERİ

187 D.S.İ.CAMİ AVLUSU 500 SANAYİ MAH.D.S.İ.KAMPÜSÜ KOCASİNAN / KAYSERİ

188 DOĞU SANAYİ CAMİ AVLUSU 200 KAYABAŞI MAH.83 SOK.DOĞU SANAYİ ARGINCIK KOCASİNAN/KAYSERİ

189 EBU BEKİR SIDDIK CAMİ AVLUSU 20 BOZTEPE MAH. ALTAN CADDESİ KOCASİNAN / KAYSERİ

190 ELAGÖZ MAH.CAMİ AVLUSU 30 ELAGÖZ MAH. KOCASİNAN / KAYSERİ

191 ERENLER CAMİ AVLUSU 300 UĞUREVLER MAH.19 CAD.NO:44 KOCASİNAN/KAYSERİ

192 ERKİLET MAH. ALİYE TARMAN CAMİ AVLUSU 250 ERKİLET CAMİKEBİR MAH. ORHANGAZİ CAD.NO:7 KOCASİNAN/KAYSERİ

193 ERKİLET MAH.A.ARISOY CAMİ AVLUSU 100 ERKİLET MEHMET AKİF ERSOY MAH.4402.SOK.KOCASİNAN / KAYSERİ

194 ERKİLET MAH.ARABIN CAMİ AVLUSU 300 ERKİLET TEPE MAH.YOZGAT CAD.NO:58 ERKİLET KOCASİNAN / KAYSERİ

195 ERKİLET MAH.GÜMÜŞCÜ CAMİ AVLUSU 100 ERKİLET GENERAL EMİR MAH.ERKİLET KOCASİNAN / KAYSERİ

196 ERKİLET MAH.KARSLIOĞLU CAMİ AVLUSU 50 ERKİLET DERE MAH. 4341. SOK. KOCASİNAN / KAYSERİ

197 ERKİLET MAH. H.MEHMET ÖZEL CAMİ AVLUSU 300 ERKİLET GENERAL EMİR MAH. 28.SOK. KOCASİNAN/KAYSERİ

190 ERKİLET MAH.OSMAN ÖZEL CAMİ AVLUSU 450 ERKİLET DERE MAH. 43. SOK. KOCASİNAN / KAYSERİ

191 ERKİLET MAH.OSMANLI CAMİ AVLUSU 200 OSMANGAZİ MAH. ERKİLET KOCASİNAN / KAYSERİ

192 ERKİLET MEHMETÇİK MESCİDİ AVLUSU 500 HİLAL MAH.12.ÜST HAVA KOMUTANLIĞI KÜME EVLER KOCASİNAN / KAYSERİ

193 ERKİLET ŞADİ KARSLI CAMİ AVLUSU 50 ERKİLET DERE MAH. 4341. SOK. KOCASİNAN / KAYSERİ

194 ERTUĞRUL GAZİ CAMİ AVLUSU 200 ERCİYES EVLER MAH. GÜNEY SK. NO: 24 KOCASİNAN/KAYSER

195 ESKİ SANAYİ CAMİ AVLUSU 200 ESKİ SAN.BÖLG. KOCASİNAN KAYSERİ

196 EYÜP SULTAN CAMİ AVLUSU 300 OYMAAĞAÇ MAH.MOBİLYACILAR SİTESİ KOCASİNAN/KAYSERİ

197 FATİH CAMİ AVLUSU 150 FATİH MAH. YILDIRIM CAD.NO:65 KOCASİNAN/KAYSERİ

198 FATİH SULTAN MEHMET CAMİ AVLUSU 500 BARBAROS MAH. TURGUT REİS CADDE KOCASİNAN / KAYSERİ

199 FEVZİÇAKMAK CAMİ AVLUSU 200 FEVZİ ÇAKMAK MAH. BİLLUR CAD.KOCASİNAN/KAYSERİ

200 FEVZİOĞLU BUHARA CAMİ AVLUSU 100 FEVZİOĞLU MAH. KOCASİNAN / KAYSERİ

201 GEVHER NESİBE CAMİ AVLUSU 250 GEVHER NESİBE MAH.HASTANE CAD.GÖK GEÇİDİ KOCASİNAN/KAYSERİ

202 GÜLLÜBAHÇE CAMİ AVLUSU 50 YENİDOĞAN MAH.YANARSU SOK.NO:1 KOCASİNAN/ KAYSERİ

203 H.MEHMET ÇOLAKBAYRAKTAR AVLUSU 150 ZÜMRÜT MAH.UFUKLU SOK.NO:22 KOCASİNAN KAYSERİ

204 H.MEHMET ŞERBETÇİOĞLU CAMİ AVLUSU 75 SANCAKTEPE MAH.ÇİFTEPINAR SOK.NO:2 KOCASİNAN / KAYSERİ

205 H.SENİYE KATARTAŞ CAMİ AVLUSU 100 ERCİYES EVLER MAH. BİLLUR CADDESİ KOCASİNAN/KAYSERİ

206 HACI HASAN ŞERİFE ULUÇAY CAMİ AVLUSU 150 ERKİLET DERE MAH. HAKİKAT CADDESİ KOCASİNAN / KAYSERİ

207 HACI MALLI CAMİ AVLUSU 150 YAVUZLAR MAHALLESİ KARADENİZ CADDE NO: 109 KOCASİNAN / KAYSERİ

208 HACI MUSTAFA YELKENOĞLU CAMİ AVLUSU 200 YILDIZEVLER MAH. SİVAS BULVARI KOCASİNAN / KAYSERİ

209 HOCA AHMET YESEVİ MH.SPOR TESİSİ 100 HOCA AHMET YESEVİ MAH. DENİZLER SOK. KOCASİNAN / KAYSERİ

210 HACI SEYİT DELİKAN CAMİ AVLUSU 120 SANAYİ MAH. KOCASİNAN BULVARI NO: 11 KOCASİNAN / KAYSERİ

211 HACIKILIÇ CAMİ AVLUSU 750 İSTASYON MAH. KOCASİNAN / KAYSERİ

212 HAMDİ TİLEV CAMİ AVLUSU 100 MİTHATPAŞA MAH. ASUMAN SOK. KOCASİNAN / KAYSERİ

213 HASANARPA MAH.CAMİ AVLUSU 50 HASANARPA MAH. KOCASİNAN/KAYSERİ

214 HASBEKİÇCİ CAMİ AVLUSU 200 HACI SAKİ MAH.KOCASİNAN / KAYSERİ

215 HAVAALANI OTOPARKI 50 ERKİLET HAVAALANI KOCASİNAN / KAYSERİ

216 HOCA AHMET YESEVİ CAMİ AVLUSU 200 HOCA AHMET YESEVİ MAH. 3896. SOK. NO: 1 KOCASİNAN / KAYSERİ

217 HUZUREVLER CAMİ AVLUSU 40 YEŞİL MAH. ŞAM SOK. KOCASİNAN / KAYSERİ

218 HZ.HATİCE CAMİ AVLUSU 400 ŞEKER MAH. 3103. SOK. KOCASİNAN / KAYSERİ

219 İBRAHİM HALİLULLAH CAMİ AVLUSU 150 FEVZİ ÇAKMAK MAH.NİL CAD. NO/66 KOCASİNAN /KAYSERİ

220 İHSAN BÜYÜKDAĞ CAMİİ AVLUSU 300 F.ÇAKMAK MH.NİL CADDESİ MUSTAFA GERMİRLİ İHO YANI

221 İSMET YILMAZ AKANSU CAMİ AVLUSU 300 ANBAR MAH.ERDEMLİ SOK.NO:10 KOCASİNAN/KAYSERI

222 KALAYCIOĞLU CAMİ AVLUSU 200 GEVHER NESİBE MAH. KOCASİNAN / KAYSERİ

223 KALENDER CAMİİ AVLUSU 100 KOCASİNAN MAH. MAZAKA ALANI DOĞUSU

224 KARPUZATAN NUR CAMİ AVLUSU 100 ORUÇ REİS MAH.AYANCIK CAD. NO:125 KOCASİNAN / KAYSERİ

225 KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ AÇIK OTOPARKI 100 ŞEKER MAH.MUHSİN YAZICIOĞLU BULV.NO:77

226 KAYSERİ TİCARET BORSASI CAMİ AVLUSU 20 ORUÇ REİS MAH.KARPUZATAN CAD.NO:69 KOCASİNAN/KAYSERİ

227 KEMAL KELEŞ CAMİ AVLUSU 250 BARBAROS MAH. OYMAK CADDE KOCASİNAN / KAYSERİ

228 KEMAL ÖZHASEKİ CAMİ AVLUSU 100 BEŞPARMAK MAH. KOCASİNAN / KAYSERİ

229 KOCASİNAN CAMİ AVLUSU 50 YUNUSEMRE MAH. ÇALIŞIR SOK. KOCASİNAN / KAYSERİ

230 KURŞUNLU CAMİ AVLUSU VE OTOPARK ALANI 500 KURŞUNLU CAMİ AVLUSU VE OTOPARK

ALANI/GEVHERNESİBE MAH. MİMARSİNAN PARK İÇİ KÜME

231 MAHMUT ÖZAKKAŞ CAMİ AVLUSU 100 EVLER KOCASİNAN / KAYSERİ

BEYAZŞEHİR MAH. OSMAN ÖZCAN CAD. NO:12 KOCASİNAN

/KAYSERİ

232 MATBAACILAR SİTESİ AKYÜZ CAMİ AVLUSU 500 YENİDOĞAN MAH. MATBAACILAR SİT. NO: 107/A KOCASİNAN/KAYSERİ

233 MEHMET AKİF CAMİ AVLUSU 150 BEŞPARMAK MAH. YURDAKUL CAD.NO:68 KOCASİNAN/KAYSERİ

234 MEHMET ETÇİ CAMİ AVLUSU 50 HOCA AHMET YESEVİ MAH.TELEFON SOK.NO:12 KOCASİNAN / KAYSERİ

235 MEVLANA CAMİ AVLUSU 200 MEVLANA MAH. AKŞEMSETTİN CADDESİ KOCASİNAN / KAYSERİ

236 MİMARSİNAN CAMİ AVLUSU 150 MİMARSİNAN MAH. POZANTI CAD.KOCASİNAN/KAYSERİ

237 MİTHATPAŞA CAMİ AVLUSU 100 MİTHATPAŞA MAH. KOCASİNAN / KAYSERİ

238 MİTHATPAŞA SERRAÇ CAMİ AVLUSU 20 MİTHATPAŞA MAH. ZİRAAT CADDESİ NO: 43 KOCASİNAN / KAYSERİ

239 MOBİLYA KENT CAMİ AVLUSU 250 OYMAAĞAÇ MAH.MOBİLYACILAR SİTESİ

240 MUSTAFA KIZIKLI CAMİ AVLUSU 150 AHİ EVRAN MAH. 747. SOK. KOCASİNAN / KAYSERİ

241 MÜFTÜLÜK SİTESİ CAMİ AVLUSU 150 MEVLANA MAH.KOCASİNAN BULV.NO:115 KOCASİNAN KAYSERİ

242 NUHAĞA CAMİ AVLUSU 200 MİMARSİNAN MAH. GEREDE CADDESİ KOCASİNAN / KAYSERİ

243 ORDUEVİ AVLUSU 40 KAYSERİ ORDU EVİ

244 ORHANGAZİ CAMİ AVLUSU 100 YILDIZEVLER MAH. 312. SOK NO:18 KOCASİNAN/KAYSERİ

245 ÖMERİYE CAMİ AVLUSU 200 ORUÇREİS MAH. KAVAS SOK. KOCASİNAN / KAYSERİ

246 OTO SANATKARLAR CAMİ AVLUSU 100 ŞEKER MAH.ŞAHAN SOK.NO:42/1

247 ÖMERUL FARUK CAMİ AVLUSU 50 TALATPAŞA MAH. 574. SOK. NO: 2/A KOCASİNAN / KAYSERİ

248 PLEVNE CAMİ AVLUSU 100 MEVLANA MAH. 3560. CADDE KOCASİNAN / KAYSERİ

249 RAVZA CAMİ AVLUSU 70 CIRKALAN KÜME EVLER MAH. KOCASİNAN/KAYSERİ

250 SADIKLAR CAMİ AVLUSU 150 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ÇORUH CADDESİ NO: 56 KOCASİNAN / KAYSERİ

251 SANCAKTEPE CAMİ AVLUSU 100 SANCAKTEPE MAH. BAHÇECİK SOK. NO: 15 KOCASİNAN / KAYSERİ

252 SEYRANİ CAMİ AVLUSU 750 SEYRANİ MAH. BAŞAKLI SOK .MKP BULVARI KAYSERİ HAVAALANI YOLU ÜZERİ KOCASİNAN/KAYSERİ

253 SÖZDUYAR CAMİ AVLUSU 100 FEVZİÇAKMAK MAH. NİL CAD. KOCASİNAN / KAYSERİ

254 SULTAN CAMİ AVLUSU 100 ŞEKER MAH. OSMAN KAVUNCU BULV.NO:384 A/B KOCASİNAN KAYSERİ

255 SÜMER CAMİ AVLUSU 200 SÜMER MAH. ERKİLET BULVARI KOCASİNAN / KAYSERİ

256 ŞEKER FAB.CAMİ AVLUSU 60 ŞEKER MAH.ŞEKER FAB.KAMPÜS ALANI KEYKUBAT CAD.NO:1 KOCASİNAN/KAYSERİ

257 ŞİRİNEVLER CAMİ AVLUSU 100 ŞİRİNEVLER MAH. 6. CADDE KOCASİNAN / KAYSERİ

258 TANPINAR CAMİ AVLUSU 100 TANPINAR MAH. ŞEHİT MEHMET ERCİYES CADDESİ NO: 10 KOCASİNAN/KAYSERİ

259 OTOGAR CAMİ ÇEVRESİNDEKİ ALAN 200 OTOGAR ALANI/ ŞEKER MAH.MUHSİN YAZICIOĞLU BULV.NAYMAN SOK.NO:1 KOCASİNAN/KAYSERİ

260 TURGUT REİS CAMİ AVLUSU 200 TURGUTREİS MAH.ŞEHİT İZZET BÖLÜKBAŞI CAD.NO:10 KOCASİNAN/KAYSERİ

261 TÜRKİSTAN CAMİ AVLUSU 75 HOCA AHMET YESEVİ MAH. BEKİR YILDIZ BULVARI NO: 87 KOCASİNAN / KAYSERİ

262 UHUD CAMİ AVLUSU 150 YAKUT MAH. AKMESCİT CADDESİ KOCASİNAN / KAYSERİ

263 VEYSEL KARANİ CAMİ AVLUSU 50 BOZTEPE MAH. MAHMUT ŞAHİN CAD.TÜRKMENLER SOK. NO:48/A KOCASİNAN/KAYSERİ

264 Y.SELİM MAH.OSMANGAZİ CAMİ AVLUSU 100 YAVUZ SELİM MAH.OSMANGAZİ CAMİ 410.SOK. KOCASİNAN / KAYSERİ

265 Y.SULTAN SELİM CAMİ AVLUSU 100 YUNUS EMRE MAH.AŞKIN SOK.NO:35 KOCASİNAN/KAYSERİ

266 YAVUZ SELİM CAMİ AVLUSU 250 YAVUZSELİM MAH. 729.SOK NO: 5/D KOCASİNAN / KAYSERİ

267 YAVUZLAR CAMİ AVLUSU 200 YAVUZLAR MAH.LOKMAN CADDESİ NO : 97 KOCASİNAN/KAYSERİ

268 YENİ MAH. SEMT PAZAR YERİ 300 YENİ MAH SEMT PAZAR YERİ/ SÜMER MAH. 8. CADDE KOCASİNAN / KAYSERİ

269 YENİ MAH. NARENCE CAMİ AVLUSU 20 SEYRANİ MAH.NARENCE SOK.NO:26 KOCASİNAN / KAYSERİ

270 YENİ SANAYİ AHİ EVRAN CAMİ AVLUSU 1000 YENİ SANAYİ BÖLGESİ KOCASİNAN / KAYSERİ

271 YENİDOĞAN CAMİ AVLUSU 100 ZİYA GÖKALP MAH.KARAÇAYIR CAD NO:25 KOCASİNAN /KAYSERİ

272 YENİŞEHİR CAMİ AVLUSU 300 YENİŞEHİR MAH. CAMİ CADDESİ KOCASİNAN / KAYSERİ

273 YEŞİL MAH. ENSAR CAMİ AVLUSU 20 YEŞİ MAH. KOCASİNAN / KAYSERİ

274 YEŞİL MAH. FATİH CAMİ AVLUSU 100 MİTHATPAŞA MAH.ERKİLET BULV.NO:82 KOCASİNAN / KAYSERİ

275 YEŞİL MAH. SERİN CAMİ AVLUSU 50 YEŞİL MAH.BEBEK CAD. KOCASİNAN/KAYSERİ

276 YEŞİL MAH. ÜNAL CAMİ AVLUSU 75 HİLAL MAH. ARKADAŞ SOK. NO: 38 KOCASİNAN / KAYSERİ

277 YEŞİL MAH.YEŞİL CAMİ AVLUSU 250 MİTHATPAŞA MAH.BULGURCU SOK. YEŞİL CAMİ

278 YILDIZEVLER CAMİ AVLUSU 50 UĞUREVLER MAH. 280. SOK. NO: 4 KOCASİNAN / KAYSERİ

279 YUNUS EMRE CAMİ AVLUSU 50 YAVUZLAR MAH. KOZAN CADDESİ KOCASİNAN KAYSERİ

280 ZİYA GÖKALP ALPEREN CAMİ AVLUSU 75 ZİYAGÖKALP MAH. ALINTERİ CADDESİ KOCASİNAN / KAYSERİ

281 ZÜMRÜT CAMİ AVLUSU 300 ZÜMRÜT MAH. YENİ DÜNYA SOK. KOCASİNAN/KAYSERİ

MELİKGAZİ İLÇESİ

282 ABDURRAHMAN ERASLAN C. BAHÇESİ 60 TINAZTEPE MAHALLESİ 3025. SK. NO: 82 /1 MELİKGAZİ

283 ABDÜSSELAM ŞAHİN C. BAHÇESİ 15 ALTINOLUK MAH. REYHAN CAD. 1/A MELİKGAZİ

284 AFETEVLER C. BAHÇESİ 30 MİMARSİNAN FATİH MAH. CAMİ CD. MELİKGAZİ

285 AHMET DURMUŞ C. BAHÇESİ 40 SELÇUKLU MAH. ESKİŞEHİR BAĞLARI MELİKGAZİ

286 AHMET ELMAAĞAÇLI C. BAHÇESİ 45 OSMAN KAVUNCU MAH. CEBECİ SOK. NO: 1 MELİKGAZİ

287 AKYURT C. BAHÇESİ 100 KAZIMKARABEKİR MH.ESKİBAĞ SOKAK NO:120 MELİKGAZİ

288 ALİ OSMAN AKKAŞ C. BAHÇESİ 50 GÜLTEPE MH.M.ŞİMŞEK BLV. NO:6 MELİKGAZİ

289 ALİ RIZA ÖZDERİCİ C. BAHÇESİ 45 OSMANLI MAH. EYÜPLER GEÇİDİ NO:12 MELİKGAZİ

290 ALPASLAN C. BAHÇESİ 200 ALPASLAN MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDE MELİKGAZİ

291 ANBAR YENİ CAMİİ BAHÇESİ 130 AMBAR MAHALLESİ ÖZGÜÇ SOK. NO:1 MELİKGAZİ

292 B.BÜRÜNGÜZ MH.DANİŞALİ C. BAHÇESİ 50 BÜYÜK BÜRÜNGÜZ MAHALLESİ DANİŞALİBEY CADDE NO: 140 MELİKGAZİ

293 BABÜSSELAM C. BAHÇESİ 200 KEYKUBAT MAHALLESİ GÖNÜLAÇAN SOKAK NO: 8 MELİKGAZİ

294 BAHÇELİEVLER BİLALİ HABEŞİ C. BAHÇESİ 200 MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER MAH.2174.SK. NO:8 MELİKGAZİ

295 BATTALGAZİ C. BAHÇESİ 20 BATTALGAZİ MH. GÜRPINAR SOK. OSMANLI ÇIKMAZI NO:8 MELİKGAZİ

296 BELSİN KOCATEPE C. BAHÇESİ 100 KOCATEPE MAH.EREN YILDIRIM BULV. BELSİN MELİKGAZİ

297 BELSİN LATİF BAŞKAL C. BAHÇESİ 100 ANAFARTALAR MAH.. İSMAİL EREZ BULVARI BELSİN

298 BİLLUR C. BAHÇESİ 60 ERENKÖY MAHALLESİ KOZLU SOKAK NO: 10 /1 MELİKGAZİ

299 BÜRÜNGÜZ C. BAHÇESİ 100 CUMHURİYET MEYDANI PARK BULVARI NO:1 MELİKGAZİ

300 BÜYÜK POYRAZ C. BAHÇESİ 100 YILDIRIMBEYAZIT MAH. SIRASÖĞÜTLER CAD. ÖĞÜT SOK. NO:

30 MELİKGAZİ

301 CAMİİ KEBİR C. BAHÇESİ 300 CAMİİ KEBİR MAHALLESİ CAMİİ KEBİR CADDESİ MELİKGAZİ

302 ÇİFTEÖNÜ C. BAHÇESİ 100 GÜLÜK MAHALLESİ ÇİFTEÖNÜ CADDE NO: 17 MELİKGAZİ

303 DEMİRCİLER SİTESİ C. BAHÇESİ 100 ANBAR MAHALLESİ 14. CADDE MELİKGAZİ

304 ELMACIOĞLU C. BAHÇESİ 400 YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ÇIKMAZ SOKAK NO: 41 MELİKGAZİ

305 ERENKÖY MERKEZ C. BAHÇESİ 150 ERENKÖY MAHALLESİ BİLLUR BAĞLARI CADDE MELİKGAZİ

306 ESENYURT AMİNE HATUN C. BAHÇESİ 55 BATTALGAZİ MAHALLESİ PAŞALI CAD NO: 16 A MELİKGAZİ

307 ESENYURT ESER C. BAHÇESİ 250 ESENYURT MAH DUMLUPINAR CAD MEKİLGAZİ

308 EYÜP SULTAN C. BAHÇESİ 75 BATTALGAZİ MAHALLESİ ŞHT.MURAT ÖZÇELEBİ CADDE NO: 5 A MELİKGAZİ

309 FATMA BAĞKALE C. BAHÇESİ 25 DANİŞMENTGAZİ MH.REİS CD. NO:18 MELİKGAZİ

310 FERİDE ANA C. BAHÇESİ 200 ALPASLAN MAHALLESİ BADEMLİ SOKAK NO: 14 MELİKGAZİ

311 GAMZE POSTAAĞASI C. BAHÇESİ 500600 GERMİR MAHALLESİ 1775. SOKAK NO: 16 MELİKGAZİ

312 GARNİZON KÖŞK KIŞLASI C. BAHÇESİ 120 KÖŞK MAHALLESİ KIŞLA CADDE MELİKGAZİ

313 GEDİRİS MERDİVENLİ C. BAHÇESİ 40 ERENKÖY MAHALLESİ İĞDELİDERE CADDE NO: 23 MELİKGAZİ

314 GESİ BAĞLARI C. BAHÇESİ 20 GESİ BAHÇELİ MAHALLESİ 2388. SOKAK MELİKGAZİ

315 GESİ MAH.BAĞPINAR C. BAHÇESİ 18 BAĞPINAR MAHALLESİ NARLIK CADDE NO: 175 MELİKGAZİ

316 GESİ MH.GÜZELKÖY C. BAHÇESİ 20 GESİ GÜZELKÖY MAHALLESİ BÜLENT ALTOP CAD. NO 39 MELİKGAZİ

317 GESİ MH.İLDEM BERK C. BAHÇESİ 100 GESİ CUMHURİYET MAHALLESİ ATAK SOKAK MELİKGAZİ

318 GESİ MH.İLDEM ZEKİ SOYGÜLLÜCE C. BAHÇESİ 70 İLDEM CUMHURİYET MAH. ZEKİ ÖZGÜLLÜCE CAMİİ MELİKGAZİ

319 GESİ MH.KAYABAĞI C. BAHÇESİ 25 KAYABAĞ MAHALLESİ HACI DERVİŞ ÖZKAN CADDE NO: 32

MELİKGAZİ

320 GESİ MH.ÖZLÜCE C. BAHÇESİ 20 VEKSE MAHALLESİ ÜÇKARDEŞLER SOKAK NO: 18 MELİKGAZİ

321 GESİ MH.SAĞLIK C. BAHÇESİ 25 GESİ GÜNEY MAH.YÜKSEL ÇAVUŞOĞLU CAD.AYDOĞAN SOK.NO 20 MELİKGAZİ

322 GÖKKENT MİLLET C. BAHÇESİ 750 GÖKKENT MAHALLESİ 1830. MELİKGAZİ

323 GÖLBAŞI MH.C. BAHÇESİ 50 AĞIRNAS MAHALLESİ 3075. SOKAK NO: 3 MELİKGAZİ

324 GÜRPINAR MAHALLESİ YEŞİLEVLER CAMİİ BAHÇESİ 30 GÜRPINAR MAHALLESİ NO: 1 MELİKGAZİ

325 GÜRPINAR MAHALLESİ MERKEZ CAMİİ BAHÇESİ 30 GÜRPINAR MAHALLESİ MELİKGAZİ

326 H.H.BATIRAY C. BAHÇESİ 400 GESİ FATİH MAHALLESİ 2338. SOKAK NO: 6 MELİKGAZİ

327 H.MUSTAFA FİŞEKÇİOĞLU C. BAHÇESİ 25 DANİŞMEND GAZİ MAHALLESİ CANLI SOKAK MELİKGAZİ

328 H.ŞABAN H.NAZİRE SULUHAN C. BAHÇESİ 320 GÖKKENT MAHALLESİ 1803. SOKAK MELİKGAZİ

329 HACI ALİ SOYIŞIK C. BAHÇESİ 150 KONAKLAR MAH. 449 SK. MELİKGAZİ

330 HACI HAYRULLAH YAPIŞLAR CAMİİ BAHÇESİ 100 ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKYURT CADDE MELİKGAZİ

331 HACI HASAN EFENDİ C. BAHÇESİ 60 ESENTEPE MAHALLESİ AHMET GAZİ AYHAN BULVAR MELİKGAZİ

332 HACI MAHMUT AYŞE BOZKURT C. BAHÇESİ 400 TOKİ 5. BÖLGE DEMOKRASI MAHALLESİ 1. UFUK SOKAK NO: 1 MELİKGAZİ

333 HACI RESUL TALO C. BAHÇESİ 725 TOKİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 2221. SOKAK NO: 23 MELİKGAZİ

334 HACI TORUN EFENDİ C. BAHÇESİ 30 BATTALGAZİ MAH. ÇEŞMELİ SOK.NO 11 MELİKGAZİ

335 HASBEKLİ HAFIZ MÜMİN AKAN C. BAHÇESİ 85 TINAZTEPE MAH. BEYAZŞEHİR SK. NO:31 MELİKGAZİ

336 HAYMANA BİLLUR C. BAHÇESİ 20 ERENKÖY MAH.GÜRLE CAD.1498. SOKAK NO:1 MELİKGAZİ

337 HAYRULLAH ÖZAŞIR C. BAHÇESİ 90 19 MAYIS MAHALLESİ H HAYRULLAH ÖZAŞIR CAMİİ

MELİKGAZİ

338 HİSARCIK MH.AKABE (BERCİSAĞI) C. BAHÇESİ 38 HİSARCIK MAHALLESİ HÜNKAR SOKAK NO: 8 MELİKGAZİ

339 HİSARCIK MH.MEYDAN C. BAHÇESİ 30 HİSARCIK MAH. ERCİYES BUL. MELİKGAZİ

340 HUNAT C. BAHÇESİ 500 HUNAT MAH. HUNAT HATUN CADDESİ MELİKGAZİ

341 HÜRRİYET MERCAN C. BAHÇESİ 120 YENİKÖY MAHALLESİ GÜLNAR SOKAK NO: 11 /1 MELİKGAZİ

342 İLAHİYAT FAKÜLTESİ C. BAHÇESİ 1000 ERCİYES ÜNİVRSİTESİ KAMPÜSÜ İÇİ MELİKGAZİ

343 KALEM KIRDI C. BAHÇESİ 700 SEYİTGAZİ MAH. M.KEMAL PAŞA BULVARI MELİKGAZİ

344 KALEİÇİ FATİH CAMİ BAHÇESİ 500 MEYDAN KALE İÇİ

345 KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ MAHRUMLAR MERKEZ CAMİİ BAHÇESİ 50 KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ BÜYÜKYURT CADDE NO: 5 MELİKGAZİ

346 KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CAMİİ BAHÇESİ 30 KAZIM KARABEKİR MAH. VARİNLİOĞLU CAD. MELİKGAZİ

347 KEYKUBAT C. BAHÇESİ 150 KEYKUBAT MH.KULE CAD. NO:25 MELİKGAZİ

348 KILIÇASLAN C. BAHÇESİ 150 KILIÇASLAN MAHALLESİ MOLLA SOKAK MELİKGAZİ

349 KIRANARDI MAH.FATİH C. BAHÇESİ 150 KIRANARDI FATİH MAH. ENDÜRLÜK CAD. MELİKGAZİ

350 KIRANARDI MAHALLESİ MEYDAN CAMİİ BAHÇESİ 30 KIRANARDI FATİH MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET 1. CADDE MELİKGAZİ

351 KOYUNBABA C. BAHÇESİ 20 ESENTEPE MAH. DOĞANYURT CAD. NO:275 MELİKGAZİ

352 KÜBA C. BAHÇESİ 300 ANBAR MAHALLESİ AĞAÇ İŞLERİ MEVKİİ MELİKGAZİ

353 M.AKİF ERSOY C. BAHÇESİ 100 HÜRRİYET MAHALLESİ CENGİZ TOPEL CADDE NO: 100 MELİKGAZİ

354 M.SİNAN MH.AFETEVLER C. BAHÇESİ 45 MİMARSİNAN FATİH MAH. CAMİ CD. MELİKGAZİ

355 M.SİNAN MH.BAHÇELİEVLER C. BAHÇESİ 150 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 2. CADDE NO: 2 MELİKGAZİ

356 M.SİNAN MH.EBAZER C. BAHÇESİ 35 TAVLUSUN MAHALLESİ OSMANLI 1. CADDE NO: 9 A MELİKGAZİ

357 M.SİNAN MH.MİMSİN C. BAHÇESİ 30 ŞİRİNTEPE MAH. MALAZGİRT BULVARI. MİMSİN SİTELERİ MELİKGAZİ

358 MAHMUT SAMİ C. BAHÇESİ 150 SELÇUKLU MAHALLESİ ESKİŞEHİR BAĞLARI MELİKGAZİ

359 MEHMET KİRAZ C. BAHÇESİ 30 ERENKÖY MAHALLESİ KARADERE CADDE NO: 52 MELİKGAZİ

360 MEHMET KÜRTÜNCÜ C. BAHÇESİ 200 ESENYURT MAHALLESİ TÜRKOCAĞI CAD. NO. 15 MELİKGAZİ

361 MELİKGAZİ BELEDİYESİ C. BAHÇESİ 200 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 2180. CADDE NO: 76 MELİKGAZİ

362 MESCİDİ AKSA C. BAHÇESİ 500 OSMAN KAVUNCU MAHALLESİ CEYLAN SOKAK NO: 7 MELİKGAZİ

363 MİMARSİNAN MAH.EVLİYALAR C. BAHÇESİ 70 MİMARSİNAN KASABASI DERE MAHALLESİ HACI ARİFBEY

CADDESİ MELİKGAZİ

364 MİMARSİNAN OSB HACI SAMİ BOYDAK C. BAHÇESİ 200 MİMARSİNAN OSB MAH.16 CAD. NO:2 MELİKGAZİ

365 MUAZ BİN CEBEL C. BAHÇESİ 130 TOKİ 8. BÖLGE DEMOKRASİ MAHALLESİ 2228. SOKAK NO: 41 MELİKGAZİ

366 MUSTAFA KOYUNCU C. BAHÇESİ 35 OSMANLI MAHALLESİ CANLIOĞLU SK. NO: 2 MELİKGAZİ

367 MUSTAFA KÜRTÜNCÜ C. BAHÇESİ 30 BATTALGAZİ MAHALLESİ BATTALGAZİ BULVAR NO: 162 MELİKGAZİ

368 MUSTAFA REYHAN YALINOĞLU CAMİİ BAHÇESİ 120 MİMARSİNAN MAHALLESİ İKBAL 1. SOKAK NO: 8 MELİKGAZİ

369 NASRULLAHZADE C. BAHÇESİ 400 ALTINOLUK MAHALLESİ VEYSEL CADDE NO: 6 MELİKGAZİ

370 NECMİYE ÖZDERİCİ C. BAHÇESİ 48 DANİŞMEND GAZİ MAHALLESİ TANYERİ SK. MELİKGAZİ

371 NİYAZİ ALTIN C. BAHÇESİ 30 YEŞİLYURT MAHALLESİ 2744 SOKAK NO:26 MELİKGAZİ

372 ORGANİZE SANAYİ C. BAHÇESİ 2000 ANBAR SB MAHALLESİ 2. CADDE NO: 23 MELİKGAZİ

373 ORGENERAL HULUSİ AKAR C. BAHÇESİ 300 BATTALGAZİ MAHALLESİ ŞHT. MİRALAY NAZIM BEY BULVAR NO: 209 MELİKGAZİ

374 OSMANLI MRK.C. BAHÇESİ 45 OSMANLI MAHALLESİ BATTALGAZİ BULVARI EDİP GEÇİDİ SOK. MELİKGAZİ

375 OTMANOĞLU C. BAHÇESİ 700 CAFERBEY MAHALLESİ İYİLER SOKAK NO: 17 MELİKGAZİ

376 ÖMER ARPACI C. BAHÇESİ 350 OSMAN KAVUNCU MAH. AHMET GAZİ AYHAN BULV. NO:38 MELİKGAZİ

377 RAHMET C. BAHÇESİ 50 SAKARYA MAHALLESİ DOĞUTEPE SK. NO: 36 MELİKGAZİ

378 SARIMSAKLI MH.C. BAHÇESİ 50 SARIMSAKLI MAHALLESİ (KÖY İÇİ) MELİKGAZİ

379 SEDAT TURAN C. BAHÇESİ 70 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ KOCASİNAN CADDE NO: 29 MELİKGAZİ

380 SELİMİYE C. BAHÇESİ 50 BELSİN SELİMİYE MAH. MELİKGAZİ

381 SERBEST BÖLGE C. BAHÇESİ 800 ANBAR SB MAHALLESİ 2. CADDE NO: 23 MELİKGAZİ

382 ŞEHİTLER C. BAHÇESİ 250 OSMANLI MAHALLESİ FİRUZE SOKAK MELİKGAZİ

383 ŞEKER DEVETAŞI C. BAHÇESİ 50 SAKARYA MAH.DOĞANYURTCAD.NO.1 MELİKGAZ

384 ŞİRİNTEPE C. BAHÇESİ 2000 MİMSİN ŞİRİNTEPE MAH. ÖMÜRHAN SOK. MELİKGAZİ

385 ŞÜKRAN ÖZHASEKİ C. BAHÇESİ 150 SELÇUKLU MAH. AHENK S. NO: 3/A MELİKGAZİ

386 TAKVA C. BAHÇESİ 150 YENİ KÖY MAH TAKVA CAMİİ MELİKGAZİ

387 TAVLUSUN MAHALLESİ CAMİİ BAHÇESİ 25 TAVLUSUN MAHALLESİ OSMANLI 1. CADDE NO: 9 A MELİKGAZİ

388 TOLBAŞI(BALDÖKTÜ) C. BAHÇESİ 750 TACETTİNVELİ MAHALLESİ YOĞUNBURÇ CADDE NO: 12 MELİKGAZİ

389 TURAN MAH.SUBAŞI C. BAHÇESİ 25 TURAN SUBAŞI KÖY İÇİ MELİKGAZİ

390 TURAN MH.KÜÇÜK BÜRÜNGÜZ C. BAHÇESİ 30 TURAN MAHALLESİ HARMAN 2. SOKAK NO: 44 MELİKGAZİ

391 TURAN MH.MRK.C. BAHÇESİ 70 TURAN MAHALLESİ MERKEZ KÖY İÇİ MELİKGAZİ

392 TÜRKOĞLU C. BAHÇESİ 200 GERMİR MH.KONAKLAR CD.422.SK MELİKGAZİ

393 ÜLFET AHMET HASBAHÇECİ C. BAHÇESİ 150 MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER MAH. KOCASİNAN CAD. MELİKGAZİ

394 YANIKOĞLU C. BAHÇESİ 30 HUNAT MAH. ALACA SK. NO 2 MELİKGAZİ

395 YAVUZ SULTAN SELİM C. BAHÇESİ 500 TOKİ MİMARSİNANDEMOKRASİ MAHALLESİ YUNUS EMRE 1. KÜME EVLER MELİKGAZİ

396 YEŞİLYURT MH EMİNE BAĞKALE C. BAHÇESİ 300 YEŞİLYURT MAH.BÜYÜKKÖY SOKAĞI NO:12 MELİKGAZİ

397 YUSUF HAMİDE AKBULUT C. BAHÇESİ 200 MELİKGAZİ MAHALLESİ AŞIK VEYSEL BULVAR MELİKGAZİ

398 ZÜBEYDE BAYRAKTAR C. BAHÇESİ 70 BAĞPINAR MAH. NARLIK CD. 25/1 MELİKGAZİ

399 PAZAR YERİ (ALTINOLUK CAMİİ YANI) 300 ALTINOLUK MAH. NESLİHAN SOK. NO:11 A MELİKGAZİ

400 PAZAR YERİ (YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ YANI) 350 MİMARSİNANDEMOKRASİ, ŞEHİT HİKMET GÜLNAR SOKAK, MELİKGAZİ

401 BELSİN SEMT PAZARI 400 ANAFARTALAR MAHALLESİ MEVSİM SOKAK NO:14 MELİKGAZİ

402 DANİŞMENT GAZİ MAHALLESİ SEMT PAZARI 275 DANİŞMENT GAZİ MAHALLESİ GÜDÜMLÜ SOKAK NO:1 MELİKGAZİ

403 ESENYURT SEMT PAZARI 300 ESENYURT MAH. B. MENDERS CAD. NO:1 38050 MELİKGAZİ

404 GÖKKENT SEMT PAZARI 300 GÖKKENT MAHALLESİ 409. SOKAK NO:10 MELİKGAZİ

405 İLDEM SEMT PAZARI 300 GESİ CUMHURİYET MAHALLESİ GÜN SAZAK CAD. NO:88 MELİKGAZİ

406 KEYKUBAT MAHALLESİ SEMT PAZARI 300 KEYKUBAT MAHALLESİ KAYNAK CAD. NO:14 MELİKGAZİ

407 MİMSİN SEMT PAZARI 200 MİAMARSİNAN ŞİRİNTEPE MAHALLESİ FİNAL SOKAK NO:1 MELİKGAZİ

408 OSMANLI MAHALLESİ SEMT PAZARI 240 OSMANLI MAHALLESİ İPEKTEN SOKAK NO: 1 MELİKGAZİ

409 SELÇUKLU SEMT PAZARI 310 SELÇUKLU MAH. KIRAÇ SOK.NO1 MELİKGAZİ

410 TOKİ 8. ETAP SEMT PAZARI 250 MİMAR SİNAN DEMOKRASİ MAHALLESİ ŞEHİT HİKMET GÜLNAR SOKAK MELİKGAZİ

411 YILDIRIM BEYAZIT KAPALI SEMT PAZARI 300 YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ SUNAY SOKAK NO:4 MELİKGAZİ

412 YEŞİLYURT ORTA CAMİİ YANI (BOŞ ALAN) 500 YEŞİLYURT MAH.YAĞMURLU CADDESİ MELİKGAZİ

413 HİSARCIK SPOR SAHASI 500 HİSARCIK MAH. ERCİYES BUL. MELİKGAZİ

414 KADİR HAS ŞEHİR STADYUMU ARAÇ PARK ALANI 800 OSMAN KAVUNCU MAH. OSMAN KAVUNCU BULVARI. MELİKGAZİ

415 KADİR HAS OLİMPİK YÜZME HAVUZU PARK ALANI 500 AHMET GAZİ AYHAN BULVARI MELİKGAZİ

ÖZVATAN İLÇESİ

416 GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ HALI SAHASI 200 ALPASLAN MAHALLESİ ÖZVATAN

417 İSKAN CAMİ ÇEVRESİ 90 CUMHURİYET MAHALLESİ ÖZVATAN

418 BOĞAZİÇİ YUKARI CAMİ ÖNÜ 100 AŞAĞIBOĞAZİÇİ MAHALESİ ÖZVATAN

419 KERMELİK HALI SAHA 300 KERMELİK MAHALLESİ ÖZVATAN

420 KÜPELİ YENİ CAMİ AVLUSU 700 KÜPELİ MAHALLESİ ÖZVATAN

421 TAŞLIK CAMİ ÖNÜ 300 TAŞLIK MAHALLESİ ÖZVATAN

422 KAVAKLI MAH. HALI SAHA 250 KAVAKLI MAHALLESİ ÖZVATAN

PINARBAŞI İLÇESİ

423 KARSLI CAMİ YANI 350 KARSLI SOKAK PINARBAŞI MERKEZ

424 M.ALİPAŞA CAMİ BAHÇESİ VE ÇEVRESİ 300 KAYAÖNÜ MAHALLESİ HÜKÜMET CADDESİ

425 TOKİ HÜMA HATUN KUR'AN KURSU ÖNÜ 100 TOKİ EVLERİ

426 HACI ADEM ÖZKAN CAMİ BAHÇESİ 95 HÜRRİYET MAHALLESİ

427 GÜMÜŞGÜN MAH. CAMİ BAHÇESİ 100 GÜMÜŞGÜN MAHALLESİ

428 AVŞAR POTUKLU MAH. CAMİ BAHÇESİ 15 AVŞAR POTUKLU MAHALLESİ PINARBAŞI/KAYSERİ

429 ŞEREFİYE MAH. CAMİ AVLUSU 30 ŞEREFİYE MAHALLESİ PINARBAŞI/KAYSERİ

430 UZUNPINAR MAH. CAMİ BAHÇESİ. 15 UZUNPINAR MAHALLESİ PINARBAŞI/KAYSERİ

431 B.GÜMÜŞGÜN MAH.CAMİ BAHÇESİ 12 B.GÜMÜŞGÜN MAHALLESİ PINARBAŞI/KAYSERİ

432 TÖZGÜN MAH. CAMİ BAHÇESİ 20 TÖZGÜN MAHALLESİ PINARBAŞI/KAYSERİ

433 KAYNAR MAH. CAMİ BAHÇESİ 30 KAYNAR MAHALLESİ PINARBAŞI/KAYSERİ

434 BESEREK MAH. HALI SAHASI 40 BESEREK MAHALLESİ PINARBAŞI/KAYSERİ

435 ÖRENŞEHİR MAH. CAMİ BAHÇESİ 35 ÖRENŞEHİR MAHALLESİ PINARBAŞI/KAYSERİ

436 K.KARAMANLI MAH. CAMİ BAHÇESİ 20 K.KARAMANLI MAHALLESİ

437 KARAKUYU VE K.KARAKUYU MAH. CAMİ ÖNÜ 50 KARAKUYU MAHALLESİ

438 Y.BEYÇAYIR CAMİ BAHÇESİ 20 Y.BEYÇAYIR MAHALLESİ

439 PANLI MAH. CAMİ AVLUSU 45 PANLI MAHALLESİ

440 HİLMİYE MAH. CAMİ AVLUSU 20 HİLMİYE MAHALLESİ

441 ÇAYBAŞI MAH. CAMİ BAHÇESİ 17 ÇAYBAŞI MAHALLESİ

442 KIZILHAN MAH. CAMİ BAHÇESİ 20 KIZILHAN MAHALLESİ

443 KARAHACILI MAH. İÇİ TOPRAK ARAZİ 20 KARAHACILI MAHALLESİ

444 DİKİLİTAŞ MAH. CAMİ BAHÇESİ 30 DİKİLİTAŞ MAHALLESİ

445 AŞĞ.BORANDERE MAH. CAMİ BAHÇESİ 20 AŞĞ.BORANDERE MAHALLESİ

446 HAYRİYE MAH. CAMİ BAHÇESİ 15 HAYRİYE MAHALLESİ

447 ASLANBEYLİ MAH. BASKETBOL SAHASI 60 ASLANBEYLİ MAHALLESİ

448 SAÇLI MAH. CAMİ LOJMAN ÖN BAHÇESİ 15 SAÇLI MAHALLESİ

449 PAŞALI MAH. CAMİ LOJMAN ÖNÜ 20 PAŞALI MAHALLESİ

450 OLUKKAYA MAH. CAMİ BAHÇESİ 40 OLUKKAYA MAHALLESİ

451 KILIÇMEHMET MAH. CAMİ BAHÇESİ 15 KILIÇMEHMET MAHALLESİ

452 METHİYE MAH. CAMİ BAHÇESİ 15 METHİYE MAHALLESİ

453 YK.BORANDERE MAH. HANGERİ MEZ. CAMİ BAHÇESİ 20 YK.BORANDERE MAH. HANGERİ MEZRASI

454 YK.BORANDERE MAH. MEZARLIK YANI 50 YK.BORANDERE MAHALLESİ

455 YENİYASSIPINAR MAH. CAMİ BAHÇESİ 20 YENİYASSIPINAR MAHALLESİ

456 TAŞLIOĞLU MAH. CAMİ LOJMAN ÖNÜ 20 TAŞLIOĞLU MAHALLESİ

457 YK.KARAGÖZ MAH. BASKETBOL SAHASI 60 YK.KARAGÖZ MAHALLESİ

458 ÇAKILKAYA MAH. CENAZE YERİ 25 ÇAKILKAYA MAHALLESİ

459 MALAK MAH. CAMİ AVLUSU 25 MALAK MAHALLESİ

460 B.KABAKTEPE MAH. CAMİ BAHÇESİ 25 B.KABAKTEPE MAHALLESİ

461 YK.DİLCİLER MAH. CAMİ AVLUSU 10 YK.DİLCİLER MAHALLESİ

462 YAHYABEY MAH. CAMİ BAHÇESİ 50 YAHYABEY MAHALLESİ

463 KAFTANGİYEN MAH. CAMİ BAHÇESİ 30 KAFTANGİYEN MAHALLESİ

464 ELMALI MAH. CAMİ BAHÇESİ 30 ELMALI MAHALLESİ

465 PAZARÖREN MAH. OĞUZLAR CAMİ AVLUSU 80 OĞUZLAR MAHALLESİ

466 KURTTEPE MAH. CAMİ BAHÇESİ 50 KURTTEPE MAHALLESİ

467 PAYASLI MAH. CAMİ BAHÇESİ 20 PAYASLI MAHALLESİ

468 HAN MAH. CAMİ BAHÇESİ 30 HAN MAHALLESİ

469 DEMİRCİLİ MAH. YENİ CAMİ AVLUSU 20 DEMİRCİLİ MAHALLESİ

470 YAĞLIPINAR MAH. CAMİ BAHÇESİ 20 YAĞLIPINAR MAHALLESİ

471 GÜZELÖREN MAH. CAMİ AVLUSU 30 YARIMTEPE MAHALLESİ

472 TAŞOLUK MAH. CAMİ BAHÇESİ 30 TAŞOLUK MAHALLESİ

473 ÇÖRDÜKLÜ MAH. HALISAHA 50 ÇÖRDÜKLÜ MAHALLESİ

474 KURBALIK MAH. CAMİ BAHÇESİ 20 KURBALIK MAHALLESİ

475 ÇİNLİYURT MAH. CAMİ YANI 12 ÇİNLİYURT MAHALLESİ

476 HALİTBEYÖREN MAH. CAMİ BAHÇESİ 20 HALİTBEYÖREN MAHALLESİ

477 KIZILÖREN MAH. CAMİ BAHÇESİ 50 KIZILÖREN MAHALLESİ

478 ÜÇPINAR MAH. CAMİ BAHÇESİ 10 ÜÇPINAR MAHALLESİ

479 CİİNLİÖREN MAH. CAMİ BAHÇESİ 10 CİNLİÖREN MAHALLESİ

480 CİNAHMET MAH. CAMİ AVLUSU 10 CİNAHMET MAHALLESİ

481 EĞRİSÖĞÜT MAH. CAMİ ARKASI 10 EĞRİSÖĞÜT MAHALLESİ

482 GEBELEK MAH. CAMİ BAHÇESİ 10 GEBELEK MAHALLESİ

483 K.İĞDELİ MAH. CAMİ AVLUSU 10 K.İĞDELİ MAHALLESİ

484 ORUÇOĞLU MAH. CAMİ BAHÇESİ 10 ORUÇOĞLU MAHALLESİ

485 FAKI EKİNCİLİĞİ MAH. CAMİ BAHÇESİ 8 FAKI EKİNCİLİĞİ MAHALLESİ

486 BAHÇECİK MAH. CAMİ ÖNÜ 7 BAHÇECİK MAHALLESİ

487 ARTMAK MAH. CAMİ BAHÇESİ 7 ARTMAK MAHALLESİ

488 MELİKGAZİ MAH. CAMİ AVLUSU 7 MELİKGAZİ MAHALLESİ

489 KAYABAŞI MAH. SOSYAL TESİS ALANI/ÖNÜ 30 KAYABAŞI MAHALLESİ

490 ESENKÖY MAH. CAMİ BAHÇESİ 30 ESENKÖY MAHALLESİ

491 PAZARÖREN MAH. BARBAROS HALI SAHASI 30 PAZARÖREN MAHALLESİ

SARIOĞLAN İLÇESİ

492 SOFUMAHMUT MAH.CAMİ MAHALLE MEYDANI 70 SOFUMAHMUT MAH.SARIOĞLAN/KAYSERİ

493 KEKLİKOĞLU MAH.CAMİ KEKLİKOĞLU BOŞ ARAZİSİ 60 KEKLİKOĞLU MAH.SARIOĞLAN/KAYSERİ

494 MURATBEYLİ MAH. C.MUSALLA 80 MURATBEYLİ MAHALLESİ SARIOĞLAN/KAYSERİ

495 DÜZENCİK MAH.C. CAMİYANI TAZİYE EVİ BAHÇESİ 50 DÜZENCİK MAHALLESİ DÜZENCİK KÜME EVLER NO: 28 SARIOĞLAN / KAYSERİ

496 ÇİFTLİK BAĞLARBAŞI MAH.C. CAMİ BAHÇESİ 60 ÇİFTLİK MAHALLESİ BAĞLARBAŞI CADDE NO: 111 C SARIOĞLAN / KAYSERİ

497 ÇİFTLİK 100.YIL CAMİ CAMİ BAHÇESİ 500 ÇİFTLİK MAHALLESİ YILDIRIM 1 CADDE NO: 5 SARIOĞLAN / KAYSERİ

498 ÇİFTLİK FATİH CAMİ BELEDİYE GENÇLİK MERKEZİ BAHÇESİ 250 ÇİFTLİK MAH.GENÇLİK MERKEZİ SARIOĞLAN/KAYSERİ

499 MUSA İLKKAN CAMİ BAHÇESİ 200 ILICA MAHALLESİ ILICA SOKAK NO: 102 SARIOĞLAN / KAYSERİ

500 YILDIRIM MAH.CAMİ BAHÇESİ 80 YILDIRIM MAH.SARIOĞLAN/KAYSERİ

501 PALAS ULU CAMİ PALAS PAZAR YERİ 200 PALAS MAH.SARIOĞLAN/KAYSERİ

502 PALAS FATİHCAMİ BAHÇESİ 200 PALAS MAHALLESİ YALÇIN SOKAK NO: 1 SARIOĞLAN / KAYSERİ

503 PALAS YENİ CAMİ VE KAYMEK BAHÇESİ 100 PALAS MAHALLESİ SARIOĞLAN CADDE NO: 14 SARIOĞLAN / KAYSERİ

504 TATILI MAH ESKİ CAMİ ÖNÜ VE MAHALLE MEYDANI 100 TATILI MAHALLESİ TATILI KÜME EVLER NO: 88 SARIOĞLAN / KAYSERİ

505 MEVLANA CAMİ YANI BELEDİYE ARSASI 300 BAKARCAK MAHALLESİ KAYSERİ CADDE NO: 71 SARIOĞLAN / KAYSERİ

506 SAİTAKSOY CAMİ BAHÇESİ 200 BAKARCAK MAHALLESİ FATİH CADDE NO: 16 /1 SARIOĞLAN / KAYSERİ

507 GÜZELYAZI MAH.CAMİ AVLUSU 200 GÜZELYAZI MAHALLESİ YEŞİLIRMAK SOKAK NO: 11

SARIOĞLAN / KAYSERİ

508 ÜZERLİK MAH.CAMİ BAHÇESİ 100 ÜZERLİK MAHALLESİ ÜZERLİK KÜME EVLER NO: 126 SARIOĞLAN / KAYSERİ

509 ÖMERHACILI MAH.CAMİ MUSALLA 50 ÖMERHACILI MAH.SARIOĞLAN/KAYSERİ

510 ÖMÜRLÜ MAH.CAMİ CAMİ BAHÇESİ 50 ÖMÜRLÜ MAH.SARIOĞLAN/KAYSERİ

511 YAHYALI MAH..CAMİ CAMİ BAHÇESİ 40 YAHYALI MAHALLESİ YAHYALI KÜME EVLER NO: 44 SARIOĞLAN / KAYSERİ

512 EBULHAYIR MAH.CAMİ HALI SAHA 50 EBULHAYIR MAH.SARIOĞLAN/KAYSERİ

513 KADILI MAH.CAMİ BAHÇESİ 60 KADILI MAH.SARIOĞLAN KAYSERİ

514 GAZİLER MAH.CAMİ YANI MAHALLE MEYDANI 100 GAZİLER MAHALLESİ CAMİ 1. SOKAK NO: 2 SARIOĞLAN / KAYSERİ

515 KIZILPINAR MAH.CAMİ BAHÇESİ 20 KIZILPINAR MAHALLESİ KIZILPINAR KÜME EVLER NO: 47 SARIOĞLAN / KAYSERİ

516 ALAMEDDİN MAH.CAMİ BAHÇESİ 100 ALAMETTİN MAHALLESİ SARIOĞLAN KAYSERİ

SARIZ İLÇESİ

517

SARIZ KAPALI PAZAR YERİ 400 GÜNESEN MAH. SEHER SK. NO: 6 SARIZ /KAYSERİ

518 FETTAHDERE MAH. AŞAĞI CAMİİ AVLUSU 30 FETTAHDERE MAH. NO: 46 SARIZ/KAYSERİ

519 ALTISÖĞÜT MAH. CAMİİ AVLUSU 50 ALTISÖĞÜT MAH.KÜME EVLER SARIZ/KAYSERİ

520 YEŞİLKENT YENİ CAMİİ AVLUSU 120 YEŞİLKENT MAH. NO:9 SARIZ/KAYSERİ

521 KARAPINAR MAH. CAMİİ AVLUSU 30 KARAPINAR MAH. KÜMEEVLER SK. SARIZ /KAYSERİ

522 M.HÜSEYİNLER MAH. CAMİİ AVLUSU 20 M.HÜSEYİNLER MAH. NO:1 SARIZ/KAYSERİ

523 FETTAHDERE MAH. YUKARI CAMİİ AVLUSU 20 FETTAHDERE MAH. NO:88 SARIZ/KAYSERİ

524 DAYIOLUK MAH. CAMİİ AVLUSU 40 DAYIOLUK MAH NO: 43 SARIZ/KAYSERİ

525 DAMIZLIK MAH. CAMİİ AVLUSU 100 DAMIZLIK MAH. NO: 69 SARIZ/KAYSERİ

526 DEĞİRMENTAŞ MAH. CAMİİ AVLUSU 40 DEĞİRMENTAŞ MAH. KÜME EVLER SK. SARIZ/KAYSERİ

527 AYRANLIK MAH. CAMİİ AVLUSU 25 AYRANLIK MAH. NO: 41 SARIZ/KAYSERİ

528 KARAYURT MAH. CAMİİ AVLUSU 30 KARAYURT MAH. NO: 125 SARIZ/KAYSERİ

529 OĞLAKKAYA MAH. CAMİİ AVLUSU 12 OĞLAKKAYA MAH. NO: 1 SARIZ/KAYSERİ

530 B.SÖBEÇİMEN MAH CAMİİ AVLUSU 40 B.SÖBEÇİMEN MAH. NO: 64 SARIZ /KAYSERİ

531 İNCEMAĞARA MAH. CAMİİ AVLUSU 25 İNCEMAĞARA MAH. NO: 86 SARIZ/KAYSERİ

532 ÇAVDAR MAH. CAMİİ AVLUSU 20 ÇAVDAR MAH. KÜME EVLER SK. SARIZ /KAYSERİ

533 YEDİOLUK MAH. CAMİİ AVLUSU 15 YEDİOLUK MAH. NO:29 SARIZ/KAYSERİ

534 İNCEDERE MAH. CAMİİ AVLUSU 30 İNCEDERE MAH. NO: 30 SARIZ/KAYSERİ

535 KIZILPINAR MAH. CAMİİ AVLUSU 25 KIZILPINAR MAH. NO: 49 SARIZ/KAYSERİ

536 GERDEKMAĞARA CAMİİ AVLUSU 25 AVŞAROBASI MAH. NO:29 SARIZ/KAYSERİ

537 ÇÖREKDERE MAH. HACILAR MEZRA CAMİİ AVLUSU 30 ÇÖREKDERE MAH. HACILAR MEZRASI SARIZ/KAYSERİ

538 YAYLACI MAH. AŞAĞI CAMİİ AVLUSU 60 YAYLACI MAH. KÜME EVLER SK. SARIZ /KAYSERİ

TALAS İLÇESİ

539 TALAS GÜCÜ SAHASI 3000 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

540 PARAŞÜT ALANI 5000 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

541 BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖNÜ 700 YENİDOĞAAN MAHALLESİ

542 OSMAN NEYİRE AKGÖZ İ.H ORTAOKULU BAHÇESİ 500 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

543 ABDULHAMİT HAN CAMİ BAHÇESİ 300 MEVLANA MAHALLESİ

544 TABLAKAYA BELEDİYE NİKAH SALONU ÖNÜ 300 TABLAKAYA MAHALLESİ

545 ÖMER SERPİL ÖZBERBER İHL BAHÇESİ 350 YENİDOĞAN MAHALLESİ

546 YAMAN DEDE İ.H.L BAHÇESİ 300 TABLAKAYA MAHALLESİ

547 CUMARTESİ PAZAR YERİ 300 YENİDOĞAN MAHALLESİ

548 TOKİ CAMİ BAHCESİ 500 YENİDOĞAN MAHALLESİ

549 MEVLANA CAMİ BAHCESİ 500 YENİDOĞAN MAHALLESİ

550 ANAYURT SALI PAZAR YERİ 750 MEVLANA MAHALLESİ

551 YENİDOĞAN PERŞEMBE PAZAR YERİ 750 MEVLANA MAHALLESİ

552 HAMDİ HOCA CAMİ ÖNÜ 275 MEVLANA MAHALLESİ

553 HALİL BAYRAKTAR CAMİNİN BATI TARAFINDAKİ ALAN 600 MEVLANA MAHALLESİ

554 İZZET BAYRAKTAR CAMİ ETRAFI 400 MEVLANA MAHALLESİ

555 ELMACIOĞLU CAMİNİN BULUNDUĞU PARK YERİ 700 MEVLANA MAHALLESİ

556 GÜLİSTANEVLER CAMİ BAHÇESİ 250 YUKARI MAHALLE

557 ZİNCİDERE MAHALLESİ VOLEYBOL SAHASI 300 ZİNCİDERE MAHALLESİ

558 BAŞAKPINAR MERKEZ CAMİ 250 BAŞAKPINAR MAHALLESİ

559 BAŞAKPINAR ŞEHİTLER CAMİ 150 BAŞAKPINAR MAHALLESİ

560 KEPEZ MAHALLESİ SETEN ÖNÜ PARKI 600 KEPEZ MAHALLESİ

561 YAZILI MAH. KÖY İÇİ PARKI 250 YAZILI MAHALLESİ

562 ENDÜRLÜK MAHALLESİ SOSYAL TESİSLER ÖNÜ 250 ENDÜRLÜK MAHALLESİ

563 REŞADİYE MAH. AŞAĞI CAMİ ÖNÜ 500 REŞADİYE MAHALLESİ

564 YAMAÇLI MAH. CAMİ BAHÇESİ 250 YAMAÇLI MAHALLESİ

565 ARDIÇ MAHALLESİ CAMİ YANI YEŞİL ALAN 250 ARDIÇ MAHALLESİ

566 ÇEVLİK MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ 200 ÇEVLİK MAHALLESİ

567 ORTAKAVAK MAHALLESİ CENAZE NAMAZI KILMA YERİ 200 ORTAKAVAK MAHALLESİ

568 ALAYBEYLİ MAHALLESİ CENAZE NAMAZI KILINAN ALAN 600 ALAYBEYLİ MAHALLESİ

569 SAKALTUTAN MAHALLESİ HARMAN YERİ 300 SAKALTUTAN MAHALLESİ

570 SÜLEYMANLI MAHALLESİ HARMAN YERİ 550 SÜLEYMANLI MAHALLESİ

571 KOÇCAĞIZ MAHALLESİ MESİRE ALANI 250 KOÇCAĞIZ MAHALLESİ

572 ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ HALI SAHASI 225 ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ

573 ÖRENCİK MAH. CAMİ AVLUSU 250 ÖRENCİK MAHALLESİ

574 KANBER MAH. CAMİ ÖNÜ 200 KANBER MAHALLESİ

575 YAZYURDU MAHALLESİ CAMİ YANINDAKİ YEŞİL ALAN 260 YAZYURDU MAHALLESİ

576 CEBİR MAH. KUMLUK ÇAYIRLIĞI 200 CEBİR MAHALLESİ

TOMARZA İLÇESİ

577

TOMARZA PAZAR YERİ 1500 YAVUZ SELİM MH.

578 TOKİ CAMİİ BAHÇESİ 300 CUMHURİYET MH. TOKİ EVLERİ

579 ÇANAKPINAR MH. CAMİ AVLUSU 100 ÇANAKPINAR MH.

580 KIZILÖREN MH. CAMİ AVLUSU 100 KIZILÖREN MH.

581 KUŞCAĞIZ MH. CAMİ AVLUSU 50 KUŞCAĞIZ MH.

582 DADALOĞLU MH MUSALLA ALANI 300 DADALOĞLU MH.

583 SARIMEHMETLİ MH. TAZİYE VE KÜLTÜR EVİ BAHÇESİ 300 S.MEHMETLİ MH.

584 KARAPINAR MH. CAMİ AVLUSU 100 KARAPINAR MH.

585 ŞİRAZ MH. HALI SAHA 100 ŞİRAZ MH.

586 PUSATLI MH. CAMİ AVLUSU 150 PUSATLI MH.

587 TOKLAR MH. MUSALLA ALANI 100 TOKLAR MH.

588 TURANLI MH. KÖY KONAĞI BAHÇESİ 100 TURANLI MH.

589 ÜÇKONAK MH. CAMİ AVLUSU 150 ÜÇKONAK MH.

590 AKMEZAR MH. MUSALLA ALANI 100 AKMEZAR MH.

591 AKDERE MH. CAMİ AVLUSU 200 AKDERE MH.

592 ARSLANTAŞ MH. HARMAN YERİ 150 ASLANTAŞ MH.C.

593 GÜZELCE MH. CAMİ AVLUSU 50 GÜZELCE MH.

594 KÖMÜR MH. KÖY MEYDANI 100 KÖMÜR MH.

595 EKİNLİ MH. CAMİ ÖNÜ 100 EKİNLİ MH.

596 HACIPAŞA MH. CAMİ AVLUSU 100 HACIPAŞA MH.

597 KÖPRÜBAŞI MH. CAMİ AVLUSU 150 KÖPRÜBAŞI MH.

598 K.SÖVEGENLER MH. CAMİ AVLUSU 50 K.SÖVEGENLER MH.

599 YEŞİLBAĞ MH. MUSALLA 100 YEŞİLBAĞ MH.

600 KAPUKAYA MH.CAMİ AVLUSU 150 KAPUKAYA MH.

601 CULHA MH.CAMİ AVLUSU 150 CULHA MH.

602 B.SÖVEGENLER MH. CAMİ AVLUSU 50 B.SÖVEGENLER MH.

603 ÇAYANLI MH. CAMİ AVLUSU 50 ÇAYANLI MH.

604 B.CANLI MH. CAMİ AVLUSU 75 B.CANLI MH.

605 TAHTAKEMER MH. CAMİ AVLUSU 150 TAHTAKEMER MH.

606 BOSTANLIK MH. CAMİ AVLUSU 100 BOSTANLIK MH.

607 ŞIHBARAK MH. CAMİ AVLUSU 150 ŞIHBARAK MH.

608 İMAMKULLU MH. CAMİ AVLUSU 150 İMAMKULLU MH.

609 GÜLVEREN MH. CAMİ AVLUSU 150 GÜLVEREN MH.

610 KARAÖREN MH. CAMİ AVLUSU 50 KARAÖREN MH.

611 GÖKTEPE MH. CAMİ AVLUSU 50 GÖKTEPE MH.

612 KÜÇÜK CANLI MH. MUSALLA 50 KÜÇÜK CANLI MH.

613 BÖKE MH. CAMİ AVLUSU 100 BÖKE MH.

614 SÖĞÜTLÜ MH. CAMİ AVLUSU 50 SÖĞÜTLÜ MH.

615 KALE MH. CAMİ MUSALLA 50 KALE MH.

616 KESİR MH. CAMİ YANI 40 KESİR MH.

617 TAŞOLUK MEZ. CAMİİ MUSALLA 25 TAŞOLUK MEZ.

618 KARAMUKLU MH. CAMİ ÖNÜ 20 KARAMUKLU MH.

619 AVŞARSÖĞÜTLÜ MH. CAMİİ MUSALLA 40 AVŞARSÖĞÜTLÜ MH.

620 BEKTAŞ MH. CAMİ ÖNÜ 20 BEKTAŞ MH.

621 AKİN MH. CAMİ KÖY MEYDANI 100 AKİN MH.

622 İCADİYE MH. CAMİ ÖNÜ 30 İCADİYE MH.

YAHYALI İLÇESİ

623 15 TEMMUZ ŞEHİTLER C. AVLUSU 100 İSMET MAHALLESİ MEZAR SOKAK NO: 2 YAHYALI / KAYSERİ

624 AHMET KOYUNCU C. AVLUSU 50 GAZİBEYLİ MAHALLESİ GÜL SOKAK NO: 18 YAHYALI / KAYSERİ

625 AVLAĞA MH.C. (ÖNÜ MEYDAN ) 150 AVLAĞA MAHALLESİ AVLAĞA KÜME EVLER NO: 59 YAHYALI / KAYSERİ

626 BALCIÇAKIRI MH.C.AVLUSU 50 BALCIÇAKIRI MAHALLESİ BALCIÇAKIRI KÜME EVLER NO: 80 YAHYALI / KAYSERİ

627 BURHANİYE MH.BABA C. AVLUSU 65 BURHANİYE MAHALLESİ BURHANİYE SOKAK NO: 55 YAHYALI / KAYSERİ

628 BÜYÜKÇAKIR MH.C. CAMİ AVLUSU VE YOL 400 BÜYÜKÇAKIR KÖYÜ YAHYALI KAYSERİ

629 CAMİİ KEBİR C. AVLUSU 1.000 CAMİKEBİR MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDAN NO: 4 YAHYALI / KAYSERİ

630 ÇAMLICA MH.C. AVLUSU 50 ÇAMLICA KÖYÜYAHYALIKAYSERİ

631 ÇAVDARUŞAĞI MH.C. AVLUSU VE YOL 50 ÇAVDARUŞAĞI MAHALLESİ ÇAVDARUŞAĞI KÜME EVLER NO:

32 YAHYALI / KAYSERİ

632 ÇUBUKLU MH.BİLALI HABEŞİ C.AVLUSU 250 ÇUBUKLU MAHALLESİ ÇUBUKLU SOKAK NO: 212 YAHYALI / KAYSERİ

633 DEREBAĞ MH.CAMİİ KEBİR C. (DEDE PARKI ) 200 DEREBAĞ MAHALLESİ PARK CADDE NO: 109 /1 YAHYALI / KAYSERİ

634 İLYASLI MH.C. (AVLUSU ) 50 İLYASLI MAHALLESİ İLYASLI SOKAK NO: 145 YAHYALI / KAYSERİ

635 KALENDER C. (AVLU VE ÖNÜ YOL ) 750 KAVACIK MAHALLESİ KALENDER SOKAK NO: 29 YAHYALI / KAYSERİ

636 KARAKÖY MH.C. YANI YOL 75 KARAKÖY MAHALLESİ KARAKÖY SOKAK NO: 128 YAHYALI / KAYSERİ

637 KİRAZLI MH.YENİ C. AVLUSU VE YOL 100 KİRAZLI MAHALLESİ KİRAZLI KÜME EVLER YAHYALI / KAYSERİ

638 KOCAHACILI MH.C. AVLUSU 75 KOCAHACILI MAHALLESİ KOCAHACILI KÜME EVLER YAHYALI / KAYSERİ

639 KOPÇU MH.C. AVLUSU 50 KOPÇU MAHALLESİ KOPÇU KÜME EVLER NO: 137 YAHYALI / KAYSERİ

640 MUSTAFABEYLİ MH.C. AVLUSU 40 MUSTAFABEYLİ MAHALLESİ MUSTAFABEYLİ SOKAK NO: 149 YAHYALI / KAYSERİ

641 SAZAK MH.C. AVLUSU ARKA KISIM 50 SAZAK MAHALLESİ SAZAK KÜME EVLER NO: 9 YAHYALI / KAYSERİ

642 SENİRKÖY MAHALLESİ CAMİ BAHÇESİ 50 SENİRKÖY MAHALLESİ YUKARI SENİRKÖY KÜME EVLER NO: 44 YAHYALI / KAYSERİ

643 SEYDİLİ MH.DEDEMAN C. AVLUSU 100 SEYDİLİ MAHALLESİ ESKİ SANAYİ BÖLGESİ YAHYALI/KAYSERİ

644 SIRAZERDALİLER C.AVLUSU 45 100. YIL MAH. YAHYALI/KAYSERİ

645 TAŞHAN MH.C. YANI AVLUSU 50 TAŞHAN MAHALLESİYAHYALI/KAYSERİ

646 YENİCE MH.C. AVLUSU 50 YENİCE MAHALLESİ GÖZBAŞI CADDE NO: 195 /1 YAHYALI / KAYSERİ

647 DELİALİUŞAĞI K.KURSU BAHÇESİ 45 DELİAALİUŞAĞI MAHALLESİ YAHYALI/KAYSERİ

648 YAHYAGAZİ CAMİİ TOKİ AVLUSU 100 100. YIL MAH. YAHYALI/KAYSERİ

649 SENİRKÖY FATİH CAMİİ AVLUSU 70 SENİRKÖY PETROL YANI YAHYALI/KAYSERİ

650 ULUPINAR CAMİİ AVLUSU 45 ULUPINAR MAH. YAHYALI/KAYSERİ

651 YERKÖY CAMİİ (MUHTARLIK BAHÇESİ) 200 YERKÖY MAHALLESİ YAHYALI/KAYSERİ

652 DİKME MAHALLESİ AVLUSU 50 DİKME MAHALLESİ YAHYALI/KAYSERİ

653 ÇUBUKHARMANI CAMİ ÖNÜ YOL 100 ÇUBUKHARMANI MAH. YAHYALI/KAYSERİ

654 ŞELALE CAMİİ AVLUSU 45 GESTELİÇ MAH. DEREBAĞ YAHYALI/KAYSERİ

655 KAPUZBAŞI CAMİ ÖNÜ VE YOL 75 KAPUZBAŞI MAHALLESİ YAHYALI/KAYSERİ

656 YEŞİLKÖY MH.C. AVLUSU 50 YEŞİLKÖY KÖYÜ YAHYALI KAYSERİ

YEŞİLHİSAR İLÇESİ

657 FATİH CAMİİ ( HALI SAHA ) 100 FATİH MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ CADDE NO: 127 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

658 YAVUZ SELİM CAMİİ AVLUSU 50 YAVUZ SELİM MAHALLESİ CAMİ SOKAK NO: 1 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

659 İMAM HATİP TATBİKAT CAMİİ AVLUSU VE OKUL BAHÇESİ 100 FEVZİOĞLU MAHALLESİ DUMLUPINAR SOKAK YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

660 KARACABEY CAMİİ AVLUSU 70 KARACABEY MAHALLESİ HIZIR İLYAS SOKAK NO: 12 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

661 ŞERİFE SATOĞLU CAMİİ AVLUSU 50 CUMHURİYET MAHALLESİ ŞHT. SAMİ ALTUNEL SOKAK NO: 10 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

662 CAMİİ KEBİR CAMİİ ÖNÜ 200 CAMİİ KEBİR MAHALLESİ YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

663 MÜFTÜ AHMET MÜDERRİSOĞLU CAMİİ YEŞİLHİSAR HALI FUTBOL SAHASI

50 YAVUZ SELİM MAHALLESİ TOKİ CADDE NO: 12 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

664 AKKÖY MAHALLESİ CAMİİ ( KÖY KONAĞI ÖNÜ ) 15 AKKÖY MAHALLESİ AKKÖY KÜME EVLER NO: 54 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

665 ARAPLI MAHALLESİ CAMİİ AVLUSU 20 ARAPLI MAHALLESİ ARAPLI KÜME EVLER NO: 52 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

666 BAŞKÖY MAHALLESİ CAMİİ AVLUSU 40 BAŞKÖY MAHALLESİ BAŞKÖY KÜME EVLER NO: 55 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

667 BUGET MAHALLESİ CAMİİ AVLUSU 15 BÜGET MAHALLESİ BÜGET KÜME EVLER NO: 25 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

668 ÇADIRKAYA MAHALLESİ CAMİİ ( FUTBOL SAHASI ) 50 ÇADIRKAYA MAHALLESİ ÇADIRKAYA KÜME EVLER NO: 68

YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

669 DERBENTBAŞI MAHALLESİ CAMİİ ( CAMİ AVLUSU ) 60 DERBENTBAŞI MAHALLESİ DERBENTBAŞI KÜME EVLER NO: 10 /1 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

670 ERDEMLİ MAHALLESİ CAMİİ ( MEZARLIK ÖNÜ ) 40 ERDEMLİ MAHALLESİ YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

671 DOĞANLI MAHALLESİ CAMİİ ( MAHALLE HALI SAHASI) 200 DOĞANLI MAHALLESİ YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

672 GÜLBAYIR MAHALLESİ YENİ CAMİİ ( TAZİYE EVİ ÖNÜ ) 70 GÜLBAYIR MAHALLESİ KÜMEEVLER YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

673 GÜLBAYIR MEVLİD KANDİL CAMİİ AVLUSU 50 GÜLBAYIR MAHALLESİ GÜLBAYIR KÜME EVLER NO: 1 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

674 GÜZELÖZ MAHALLESİ CAMİ ( MAHALLE HALI SAHASI ) 150 GÜZELÖZ MAHALLESİ YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

675 İÇMECE MAHALLESİ CAMİ AVLUSU 25 İÇMECE MAHALLESİ İÇMECE KÜME EVLER NO: 26 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

676 KALE MAHALLESİ CAMİİ YAN AVLUSU 25 KALE MAHALLESİ KALE KÜME EVLER NO: 21 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

677 KAYADİBİ MAHALLESİ BÜYÜK CAMİİ AVLUSU 80 KAYADİBİ MAHALLESİ KAYADİBİNO: 245 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

678 KAVAK MAHALLESİ FATİH CAMİ AVLUSU 35 KAVAK MAHALLESİ KAVAK KÜME EVLER NO: 109 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

679 KEŞLİK MAHALLESİ CAMİİ ( MAHALLE MUHTARLIĞI ÜSTÜ ) 20 KEŞLİK MAHALLESİ YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

680 KOVALI MAHALLESİ CAMİİ ( MAHALLE HALI SAHASI ) 150 KOVALI MAHALLESİ YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

681 KUŞÇU MAHALLESİ CAMİİ ( MAHALLE HALI SAHASI ) 150 KUŞCU MAHALLESİ YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

657 MUSAHACILI MAHALLESİ CAMİİ ( MAHALLE HALI SAHASI) 150 MUSAHACILI MAHALLESİ YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

658 OVAÇİFTLİK MAHALLESİ YENİ CAMİİ AVLUSU 50 OVAÇİFTLİK MAHALLESİ OVAÇİFTLİK KÜME EVLER NO: 82 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

659 SOĞANLI MAHALLESİ CAMİİ AVLUSU 50 SOĞANLI MAHALLESİ SOĞANLI KÜME EVLER NO: 32 /2 YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

660 YEŞİLOVA MAHALLESİ CAMİİ ( MAHALLE HALI SAHASI ) 60 YEŞİLOVA MAHALLESİ İLKOKULU YEŞİLHİSAR / KAYSERİ

