Dezenfekte edilen camiler ibadete hazır

Covid19 salgısı süresince ibadete kapalı olan camiler 29 Mayıs’ta Cuma namazı ile yeniden açılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın fuar alanındaki açık alan çalışmalarını yerinde incelemesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı dezenfeksiyon işlemlerini tamamlandı.

Uzun bir süredir ibadete kapalı olan camiler yarın Cuma namazı ile yeniden açılıyor. Yeni normalleşme sürecinde camiler belli kurallara uyulması şartıyla sadece öğlen, ikindi ve Cuma namazları kılınmak suretiyle ibadete açılıyor. Cuma namazı öncesinde camilerde gerekli sosyal mesafe kuralları ve hijyen şartlarına uyularak ibadet edilebilecek. Bu manada Kayseri Valiliği, Kayseri İl Müftülüğü gerekli denetimleri gerçekleştiriyor.

Salgın süreci boyunca Kayseri’de etkin bir dezenfeksiyon çalışması gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın talimatı ile camilerin ibadete açılması öncesinde camilerde dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdi. Cuma namazı ile ibadete açılacak camiler covid19 salgınına karşı temizlenerek vatandaşları bekliyor.

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