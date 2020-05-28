Hatice Kübra Uzun Online Kata Şampiyonasında birinci oldu

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Gaziantep’te düzenlenen İller Arası Online Karate Kata Şampiyonasına Kayseri’yi temsilen katılan sporcu Hatice Kübra Uzun büyük bir başarıya imza atarak birinci oldu.

İller Arası Online Karate Şampiyonası Gaziantep'te düzenlendi. Turnuvaya Kayseri’yi temsilen katılan sporcu Hatice Kübra Uzun 24.20 puan toplayarak turnuva birincisi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Gaziantep’te düzenlenen Online Turnuvada birinci olan sporcumuzu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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