Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

'O günler çok özlendi'

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<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)HES Kablo Kayserispor Süper Lig'in 27´nci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor.<br>Ligin 27´nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve kuvvet çalışması yaptı. Futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.<br>DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-05-29 10:07:09<br>

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