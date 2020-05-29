Başkan Büyükkılıç, ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ni inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırseverlerin katkısıyla Kayseri’ye önemli bir hizmeti daha kazandıracaklarını söyledi. Besime Özderici Engelsiz Yaşam merkezi inşaatının hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında hizmet vereceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısında yapılmakta olan Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi için hayırsever Özderici ailesine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Engellilerimizin gerçek manada eğitim alacağı merkez 3250 metrekarelik bir alana sahip. Modern mimariyle ve çocuklarımızın zihinlerine hitap edecek renk tonlarıyla yapılan tam bir eğitim ve yaşam merkezi. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Burası Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından işletilecek. Hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Çevre düzenlemesi başta diğer çalışmaları de bizler yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam merkezi içerisinde 670 metrekarelik spor salonu, 150 kişilik çok amaçlı salon, atölyeler, yaşam evleri, bireysel ve grup eğitim odaları, okuma salonu, kütüphane, mini futbol ve basketbol sahaları, sera alanı gibi birimler bulunuyor.

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