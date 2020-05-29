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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Develi'de Cuma namazı sevinci

İHA

Develi'de Cuma namazı sevinci

Develi’de korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı kapatılan camiiler, bugün kılınan Cuma namazı ile tekrardan ibadete açıldı.
Açık alanlarda kılınan Cuma namazında Develililer sosyal mesafe, maske ve seccade gibi kurallara uyarak namazlarını kıldı. Develi'de Cuma namazı Aşık Seyrani Camii Bahçesi, Develi pazar yeri, Mustafa Asım Köksal Camii Bahçesi, Kopçulu Camii avlusu, Şükrü Kulak Cami Avlusu, Aygözme Kalender Camii Bahçesi, Yunus Emre Camii ve Kuran Kursu Bahçesinde kılındı.
Develi İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, namaz çıkışında yaptığı açıklamasında, "Cumalar bizim dinimizin Şiarındandır onun için bu hususta hamdımızı şükrümüzü Rabbimize arz ediyoruz. Bu husustaki sevincimiz duygularımız kelimelerle ifade edilecek gibi değil Allah'a hamd ediyoruz sadece bunu söylüyorum inşallah cemaatimiz insanlarımız bilim kurulumuz tarafından hazırlanan kurallara maske kuralına seccade kuralına efendim sosyal mesafe kuralına dikkat ederlerde namazlarımız bu şekilde devam eder en azından. Ben bu hususta bize yardımcı olan Kaymakamımız, Belediye Başkanımıza ve anlayış gösteren halkımıza çok teşekkür ediyorum çok sevinçliyiz elhamdülillah" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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