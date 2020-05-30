Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserispor, ligin 27.haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.
Süper Lig'de ligde kalma mücadelesi veren ve kalan son 8 haftada bir birinden önemli müsabakalara çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor'da gözler lige çevrildi. 12 Haziran Cuma günü 27.haftanın açılış maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan SarıKırmızılılar hazırlıklarını Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde günde çift antrenmanla sürdürüyor.
Bugün sabah yaptığı antrenmanla kondisyon depolayan Hes Kablo Kayserispor'da akşam yapılacak olan taktik antrenman ile çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan SarıKırmızılı takımda ülkesinde bulunan Portekizli futbolcu Miguel Lopes dışında eksik isim bulunmuyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.