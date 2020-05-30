Otomobille markete giden çifte 6 bin 300 TL para cezası

<br>Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, markete otomobille giden Burhan Şen ve eşi Belma Şen'e, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.<br>Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde oturan Burhan Şen ile eşi Belma Şen, 38 AAK 965 plakalı otomobil ile markete gitmek için yola çıktı. Şen yönetimindeki otomobil, mahalleye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet Meydanı'nda polis tarafından durduruldu. Şen çifti, market alışverişi yapmak için dışarıya çıktıklarını söyledi. Polisler, evlerine en yakın markete araçsız gitmeleri gerektiğini belirterek çifte, 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 TL para cezası uyguladı. Burhan Şen, "Biz marketler açık diye geldik. Böyle bir şey olduğunu bilseydik gelmezdik. Eve erzak almak için çıktık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Muhammed KISIR<br>2020-05-30 14:36:53<br>
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