Traktörün motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

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<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde traktörün motor bölümüne giren yılan, itfaiye tarafından çıkarıldı.<br>Akmescit mahallesinde Bekir B., tarlayı sürerken traktörün motoru stop etti. Bekir B., motoru kontrol ettiğinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gördü. Bekir B.'nin haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, özel bir aparatla yılanı yakalayıp, bulunduğu yerden çıkardı. Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı. Bekir B. ise traktörü çalıştırarak tarlayı sürmeye devam etti.<br>DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Bünyan Yasin DALKILIÇ<br>2020-05-31 11:19:06<br>

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