Kısıtlamanın ardından kente akın ettiler

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından kent girişinde yoğunluk oluştu. <br>İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı genelge ile Kayseri'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Seyahat kısıtlaması bulunan iller arasında yer alan Kayseri'de yasağın kalkmasıyla kent girişinde yoğunluk oluştu. Kayseri-Sivas karayolundan kent merkezine girmek isteyen vatandaşlar otomobilleri ile uzun kuyruklar oluşturdu. Kontrol noktasındaki polis ekipleri, araçların şehre girişlerine izin verdi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-01 01:16:23<br>
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