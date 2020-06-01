Kafe ve restoranlar vatandaşa hizmet vermeye hazır İşletmeci Yunus Emre Göçer: “Önlemlerimizi aldık, müşterilerimizi bekliyoruz”

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta kapatılan kafeler ve restoranlar, normalleşme döneminde 1 Haziran itibari ile yeniden hizmete açıldı. Yeni normalleşme süreci hakkında bilgiler veren Kayserili İşletmeci Yunus Emre Göçer, “Önlemlerimizi aldık, müşterilerimizi bekliyoruz” dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibari ile hizmete ara veren kafe ve restoranlar, normalleşme süreci içerisinde önlemler alınarak yeniden hizmete açıldı. Kafeler sosyal mesafe ve maske kuralarına uyarak hizmet vermeye başlarken belediye ekipleri de dezenfekte işlemlerini yaptı. Süreç konusunda bilgiler veren İşletmeci Yunus Emre Göçer, 2. dalganın gelmesinden endişeli olduklarını söyledi.

Kapalı oldukları süreç içerisinde devlet tarafından desteklerinin eksik edilmediğini belirten İşletmeci Yunus Emre Göçer, “Ortalama 45 gündür kapalıyız. Kapalı olduğumuz süreç, devletimizin yönetiminde evimizde bekleyerek ve ufak tefek sıkıntılar olarak geçti ama devletimiz bu süreçte bizlere destek verdi. Banka kredileri, dükkan sahibimizin desteğiyle, 3 aydır faturalarımız tahsil edilmedi bu süreçte. Sonuçta dolaplarımız çalıştı kapalı olduğumuz dönemde de ve bu şekilde devletimiz destek verdi bize. Biz önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın sağlığı için gereken bütün tedbirlerimizi aldık. İlaçlamamızı yaptırdık, belediyemiz bugün tekrardan ilaçlama yaptı ve şu an için beklemekteyiz. Biz de işletme olarak masalarımızda 1’er metre mesafe ve 4 kişilik masalarda 2 kişi oturması şartıyla devam edeceğiz çalışmaya. Dezenfekte ilaçlarımız var, günlük kendimiz ilaçlama yapıyoruz. Kendimizce de böyle önlemler aldık ve maske şart tabi ki. İlerisi konusunda bir şey diyemiyoruz çünkü 2. dalga olabilir ve insanlarımızda bu korku olduğu için biz de telaşlıyız. Müşterilerimizin sağlıkları bize emanet, biz de gereken önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile gelebilirler” dedi.

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