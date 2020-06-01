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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’ye Covid-19 Test Merkezi Kuruluyor

İHA

Kayseri’ye Covid-19 Test Merkezi Kuruluyor

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Covid19 tedbirleri kapsamında telekonferans sistemi üzerinden yapıldı. Toplantıya Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, İl Sağlık Müdürüm Dr. Ali Ramazan Benli, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, OSB başkanlarımız, Meclis Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ve Meslek Komitesi Üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, pandemi sürecinin sonuna yaklaşırken, yeni normalin kurallarına uymak ve yeni ilave yükleri göz önünde bulundurarak sanayinin çarklarını döndürmek durumunda olduklarını söyledi. Ülke olarak tarihi fırsatların eşiğinde olduklarını açıklayan Özkaya, “Gerek üretim altyapısı, gerek lojistik avantajı, gerekse beşeri üretim kabiliyeti ve tedarik zincirindeki uzak doğuya alternatif arayışı ülke olarak bize bu fırsatı sunmaktadır. Moralimizi yüksek tutarak bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Zira mayıs ayındaki ekonomik göstergeler önümüzün açık olduğunu gösteriyor” dedi.
OSB’lerde son dönemde elektrik tüketimlerinin azalmasına rağmen YEKDEM mekanizması sebebi ile faturalarda son iki ayda yüzde 50’ye yakın artışlar olduğunu açıklayan Özkaya, “Bu durum sanayicimizi hayli zorlamakta ve yurt dışı ile rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Bu konuda önerimiz, YEKDEM’in bir kısmının hazine tarafından karşılanmasıdır. Ayrıca YEKDEM 6 ayda bir sabit fiyat üzerinden fiyatlandırılmalıdır” şeklinde konuştu.
Konuşmalarını yapmak üzere söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, meclis toplantısına katılımlarından dolayı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve diğer misafirlere teşekkür etti.
Ülkemizin pandemi ile mücadele konusunda sağlık alanında tüm dünyaya örnek olacak başarılı bir çalışma yürüttüğüne dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, salgınla mücadele konusunda tüm sağlık çalışanlarımız cansiparane çalışarak, evlerinden, ailelerinden ve çocuklarından ayrı kalarak büyük başarıya imza attılar. İl Müdürümüz Ali Ramazan Benli Bey’in şahsında bütün sağlık çalışanlarımıza sanayicilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerekli adımların atılarak ekonomik faaliyetlerin başlamasının yeni normale dönüş için büyük bir adım olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Ancak 2. dalga salgın olmaması için bizlere büyük görevler düşüyor. Gerek işyerlerimizde ve gerekse sosyal hayatımızda güçlü tedbirler almalıyız. Maske, mesafe ve temizlikle ilgili kurallara harfiyen uymalıyız” diye konuştu.
Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına işletmelerde de bir takım tedbirler alınması gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; “Alacağımız tedbirlerden bir tanesi de çalışanlarımıza COVİD19 testlerini yaptırmak ve pozitif vakaları diğer çalışanlarımızdan izole ederek üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu manada Kocaeli ve Ankara’da pilot uygulama olarak başlayan Covid19 test merkezinin Kayseri’de de önümüzdeki hafta sonu itibarıyla faaliyete başlaması için çalışmalar devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın talebi üzerine Sağlık Bakanlığımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nı bu merkezleri kurmak için görevlendirdi. Bugün toplantımıza katılan TÜSEB Başkanımız Prof. Dr. Adil Mardinoğlu hocamız test merkezi ve testlerin nasıl yapılacağı konusunda bizi bilgilendirecekler. Ben kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum”
Artık pandemi döneminin sonuna yaklaştıklarını ve ekonomide alınan tedbirler ve destekler sayesinde yeni normalleşmenin adımlarının atılmaya başlandığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, kendilerinin de bu süreçte Oda olarak sanayicilerle hükümet arasında köprü görevi üstlendiklerini ve bu manada taleplerinin bir çoğunun hayata geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ilgili bakanlara ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.
Mayıs ayında birçok ekonomik göstergelerin yükselişe geçtiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, her ne kadar ikinci çeyrekte yüzde 2025 gibi küçülme beklense de, Haziran ayı itibari ile çok daha olumlu bir sürece gireceklerini ve 2020 yılını büyüme ile kapatmak için sanayiciler olarak gayret edeceklerini söyledi.
İhracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin ihracat rakamlarında Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 36 civarında bir düşüş olduğunu açıklayarak, “İlk üç ayımız her ne kadar pozitif olsa da pandeminin etkileri ile eksiye düşmüş olduk. Bunu telafi etmemiz zor değil. Mayıs sonu itibariyla sipariş almaya başladık. İnşallah yılın ikinci yarısında kayıplarımızı telafi etmenin gayretinde olacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.
Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, Kocaeli ve Ankara’da pilot uygulama olarak başlattıkları Covid19 test merkezinin kurulumu için Kayseri’de de çalışma başlattıklarını açıklayarak, “Sanayi Odası Başkanımız Kayseri’de bize bir yer gösterdi. Buranın şuan temizliği yapılıyor. Bakanlıktan talimat gelir gelmez, iki gün içerisinde biz burayı açarak, hiçbir kar amacı gütmeden sanayicilerimizin hizmetine sunacağız. Bu merkezleri kurmaktaki amacımız, hem erken teşhis ile hastalığın diğer çalışanlara yayılması önlemek hem de bu insanların hastalık sürecini hafif şekilde atlatmalarına yardımcı olmaktır. Bu sayede hiçbir işletmede üretim aksamayacak yada herhangi bir bölümü kapanmayacak. Gebze ve Ankara’da bu uygulamayı çok başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Sizlerin de desteği ile Kayseri’de de bu başarıyı yakalayacağız” diye konuştu.
Son olarak söz alan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli, şimdiye kadar OSB’lerde çok ciddi bir vakaya rastlanmadığını belirterek, bu konuda kendilerine destek olan ve bu süreçte dikkatli davranan sanayicilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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