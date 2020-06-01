Kayseri'de 3 otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de 3 otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı

İHA

Kayseri'de 3 otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı

Kayseri'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 YU 658 plakalı otomobil ile 38 ABF 576 plakalı araç, kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 38 YT 255 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 38 YU 658 plakalı otomobil ile 38 YT 255 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde de güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arkeoloji Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı
YEREL HABERLER Arkeoloji Müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı
Daha yeşil Kocasinan için 15-20 yaş arası ağaçlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Daha yeşil Kocasinan için 15-20 yaş arası ağaçlar ...
Kayseri’ye Covid-19 Test Merkezi Kuruluyor
YEREL HABERLER Kayseri’ye Covid-19 Test Merkezi Kuruluyor
Sulu sistemle çalışan sinema makinesi görenleri şaşırtıyor 1940 ve 1970 yılları arasında film şeritlerinin yanmaması için sulu sistemin kullanıldığı sinema makinesi müzeye kaldırılacak Sulu sistemin kullanıldığı sinema makinesi Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyor
YEREL HABERLER Sulu sistemle çalışan sinema makinesi görenleri ...
Koramaz Vadisi’nde bilimsel çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Koramaz Vadisi’nde bilimsel çalışmalar başladı
Kayseri'de kafe ve restoranlarda tedbirli yeni dönem başladı
YEREL HABERLER Kayseri'de kafe ve restoranlarda tedbirli yeni dönem ...
Kafe ve restoranlar vatandaşa hizmet vermeye hazır İşletmeci Yunus Emre Göçer: “Önlemlerimizi aldık, müşterilerimizi bekliyoruz”
YEREL HABERLER Kafe ve restoranlar vatandaşa hizmet vermeye ...
Melikgazi Belediyesi pandemi sürecini fırsatını çevirdi, 28 bin ton asfalt serdi Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Düşen bitüm fiyatından yararlanarak, kamunun bütçesini en iyi şekilde değerlendirdik”
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi pandemi sürecini fırsatını ...
Melikgazi'de kapalı işyerlerinden 3 aylık kira alınmayacak
YEREL HABERLER Melikgazi'de kapalı işyerlerinden 3 aylık kira ...
Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması ...
Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
(Düzeltme) Fırınlarda güveç, fırın ağzı, tava pişirilebilecek Pandemi süresince kuaförlerde klima çalıştırılmayacak Marketlerde tanıtım maksatlı ikramlar yapılmayacak
YEREL HABERLER (Düzeltme) Fırınlarda güveç, fırın ağzı, tava ...
(Düzeltme) Fırınlarda güveç, fırın ağzı, tava pişirilebilecek Pandemi süresince kuaförlerde klima çalıştırılmayacak Marketlerde tanıtım maksatlı ikramlar yapılmayacak
YEREL HABERLER (Düzeltme) Fırınlarda güveç, fırın ağzı, tava ...
Kısıtlamanın ardından kente akın ettiler
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ardından kente akın ettiler
Fırınlarda güveç, fırın ağzı, tava pişirilmeyecek Pandemi süresince kuaförlerde klima çalıştırılmayacak Marketlerde tanıtım maksatlı ikramlar yapılmayacak
YEREL HABERLER Fırınlarda güveç, fırın ağzı, tava ...
Melikgazi'de günlük 25 ton atık toplanıyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de günlük 25 ton atık toplanıyor
Konaç, "Yaşananlar Mavi Marmara ruhumuzu ayakta tutuyor"
YEREL HABERLER Konaç, "Yaşananlar Mavi Marmara ruhumuzu ayakta ...
Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs ...
Sokağa çıkma yasağı Melikgazi'ye hizmet olarak yansıdı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı Melikgazi'ye hizmet olarak ...
Gizem Elmaağaçlı 3. oldu
YEREL HABERLER Gizem Elmaağaçlı 3. oldu
Kayserispor hafta sonu mesaisinde
YEREL HABERLER Kayserispor hafta sonu mesaisinde
Birliklerden terhisler başladı
YEREL HABERLER Birliklerden terhisler başladı
Traktörün motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Traktörün motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
Kayseri'de koronavirüse karşı 'araçlı' düğün
YEREL HABERLER Kayseri'de koronavirüse karşı 'araçlı' düğün

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X