Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi, gözaltına alındı.<br>Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte yaşayan Suriye uyruklu Ş.H., B.K. ve K.E.'nin, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüklerini belirledi. Örgüt üyeleriyle irtibatları saptanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.<br>Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)<br>2020-06-02 10:25:30<br>
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