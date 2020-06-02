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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı Kızıl Şahinler emin ellerde

İHA

Kayseri'de vatandaşlar tarafından bulunan yaralı iki adet Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Yaralı Kızıl Şahinler emin ellerde

Kayseri'de vatandaşlar tarafından bulunan yaralı iki adet Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde duyarlı vatandaşlar yaralı halde buldukları 2 adet Kızıl Şahin'i Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.
Uçma güçlüğü çeken yaralı şahinler Milli Parklar ekiplerince teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi.
Yaralı şahinler gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı belirtildi.
KIZIL ŞAHİNLER HAKKINDA BİLGİ
Orta boylu ve geniş kanatlı bir yırtıcıdır. Kanat teleklerindeki siyah çerçeve ve kızıl rengiyle kolayca tanınır. Alacalı, açık renkleri, uçarken veya tüneme halinde rahatça ayırt edilebilir. Bu kadar sık görülmesinin nedeni ise avladığı hayvanların çok çeşitlilik göstermesi, (sürüngenler, küçük ve orta boydaki kuşlar, ufak memeliler ve tavşan) ve kendisi ile rekabet edecek başka yırtıcıların (kartal gibi) azlığıdır.ve şahinler gibi yırtıcıdır.
Bozkırlar, açık alanlar ve sulak alanlar yaşam yerlerini oluşturur. Türkiye'de özellikte Marmara bölgesinde sık sık görülür. Türkiye'de yol kenarlarındaki dikenler üzerinde tünemiş olarak görülür. Göç mevsimlerinde sürüler halinde izlenebilirler. Özellikle bahar aylarında ormanlık alanlarda yavrusu ile gezen çiftleri izlemek doğa tutkunları için oldukça keyif vericidir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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