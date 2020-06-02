Ziya Alkurt’un gözü formada

Hes Kablo Kayserispor’un başarılı kanat oyuncusu Ziya Alkurt kalan son 8 haftada gözünü formaya dikti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Tesislerde Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde sürdüren SarıKırmızılı oyuncuların istekli ve keyifli olması hem teknik heyeti hem de yöneticileri sevindiriyor.

Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan başarılı kanat oyuncusu Ziya Alkurt, kalan son 8 haftada formayı kolay kolay bırakmayı düşünmüyor. Ziya Alkurt, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile Hırvat teknik adam Prosinecki’nin gözüne girmeyi başardı.

Kalan son 8 haftada takıma adına elinden gelenin fazlasını yapacağını ifade eden Ziya Alkurt, “Takım olarak bu süreci oldukça verimli ve iyi geçiriyoruz. Hasret sona eriyor ve kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Kalan 8 hafta bizim için zor geçecek ama biz inandık ve bunu başaracağız” dedi.

Ziya Alkurt’un Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.