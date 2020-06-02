Kayseri'de, 6 apartmanda uygulanan karantina 14 gün uzatıldı

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<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastaneye giden 7 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle 6 apartman için uygulanan karantina süresi 14 gün uzatıldı.<br>Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi'ndeki apartmanlarda oturan 7 kişi, 20 Mayıs'ta yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişilerin 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, 2'şer ve 3'er katlı 6 apartmanı karantinaya aldı. Toplam 58 kişinin oturduğu apartmanlar için uygulanan karantina süresi tedbir nedeniyle 14 gün uzatıldı. Apartmandakilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.DHA-Genel Türkiye-Kayseri <br>2020-06-02 14:38:30<br>

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