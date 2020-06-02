58 kişinin yaşadığı 6 apartmandaki karantina 1 hafta uzatıldı

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Kayseri'de korona virüs tespit edildikten sonra karantinaya alınan 6 apartmanın karantina süresi 1 hafta uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi üzerinde yaşayan 7 kişilik aile, rahatsızlanarak hastaneye gitti. Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından korona virüs testi pozitif çıkan ailenin yaşadığı apartman ve çevresindeki 5 apartman karantinaya aldı. 58 kişinin yaşadığı 6 apartmanın giriş ve çıkışları şerit çekilerek kapatıldı. ,

Bugün bitmesi gereken 14 günlük karantina sürecinin 1 hafta daha uzatıldığı bildirildi.

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