Kayserispor galibiyete şartlandı

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Hes Kablo Kayserispor, ligin 27.haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 27.haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde yoğun bir şekilde sürdürüyor.

27.haftanın açılış maçında 12 Haziran Cuma günü İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda saat 21.45’de başlayacak olan karşılaşma öncesi hazırlıklarını 11 Haziran Perşembe günü tamamlayacak olan SarıKırmızılılarda tek hedef lige kaldığı yerden başlamak.

22 puanla ligde son sırada yer alan SarıKırmızılılar kalan son 8 haftada küme düşme hattında kurtulmak istiyor.

Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Lige kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birbirinden önemli 8 maça çıkacağız. Bunlardan ilki olarak Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacağız. Hedefimiz puan veya puanlarla dönmek" dedi.

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