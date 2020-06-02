Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

'55 yaş için hiç fena değil'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında ihraç astsubay, aktif çalışan öğretmen ve ev hanımı gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 kişiden 1'i tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi verildi, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.