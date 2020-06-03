Bünyan Belediyesi tarafından çocuklar için parklar hazırlandı

Bünyan Belediyesi tarafından bugün sokağa çıkacak 018 yaş grubundaki çocuklar için parklarda hummalı bir çalışma yapıldı.

018 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler bugün 14.0020.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Bünyan Belediyesi ise sokağa çıkma izninin hemen öncesinde parkları çocuklar ve gençlerin ziyareti için hazır hale getirdi. Belediye ekipleri parklarda dezenfekte çalışmalarının yan ısıra parklardaki ağaç budama, peyzaj, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını da yaparak parkların daha güvenli olması için yoğun mesai harcadı. İzin günlerinde çocukları farklı sürprizlerle parklarda karşıladıklarını hatırlatan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak her ihtimali düşünerek başlatılan detaylı temizlik çalışmasıyla parklarımız ve çocuk oyun alanlarımız özel dezenfektanlarla yıkandı. İlçemizin her bir noktasında koronavirüsine karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarımız risk ortadan kalkana kadar aralıksız devam edecek” dedi.

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