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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi'de Yeşilyurt Mahallesi'nde hizmet atağı

İHA

Melikgazi'de Yeşilyurt Mahallesi'nde hizmet atağı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeşilyurt Mahallesi’nde yeni yapımına başlanan ve alt yapısı tamamlanan 2 kilometrelik yolda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Yeni yapılan yolda bisiklet yolu, yaya yolu ve ağaçlandırma çalışması da yapılacak.
"Melikgazi Belediyesi olarak sahada sürekli çalışma yapıyoruz” diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Bugün de çalışmaları yerinde incelemek üzere Yeşilyurt Mahallemizdeyiz. Burada büyük bir yol çalışması başlatmıştık. Alt yapı kurumlarıyla güzel bir çalışma başlattık ve sona yaklaştık. Bu alanda bulunan okula İldem ve Yeşilyurt’tan gelen öğrencilerimizin sadece servisle değil bisikletle gelmesi içinde bisiklet yolu yapıyoruz. Çınar ve ıhlamur ağaçlarımız ile de yolumuzu sağlı sollu süsleyeceğiz. 1 ay içinde 2 kilometrelik yolun alt yapısı bitti. Asfaltın alt yapısını çok güzel bir şekilde hazırladık. En kısa zamanda asfalt çalışmasını yapıp kaldırım ve bisiklet yolunu da bitirdikten sonra burası 1 aya kalmaz; otoban gibi olacak. Bu alana yeni düzenleyeceğimiz park ve ağaçlandırma çalışmalarımız da var” dedi.
Bölgeye bir de sağlık merkezi yapacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Buradaki çalışmamız hızlı yapılan bir çalışma olmadı. O yüzden yıllarca otoban gibi uzun ömürlü kullanılacak hale geldi. Çünkü hızlı yapmak önemli değil, alt yapısını güzel yapmak lazım. Yeşilyurt’tan Sivas Caddesi’ne kadar olan TOKİ ve İldem’in bağlantısı sağlanarak yol ve trafik rahatlamış olacak. Bir de Yeşilyurt TOKİ’nin oraya hayırseverimizle güzel bir aile sağlık merkezi yapacağız. İnşallah tüm çalışmalar bittiğinde burası çok daha güzel yaşanabilir bir yer haline gelecek. Hayırlı olmasını dilerim” diye belirtti.

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