Kayserispor bugün Covid-19 testinden geçecek

Su tasarrufu için 2 bin 400 kilometre pedal çevirecekler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor, bugün kulüp tesislerinde saat 15.30’da korona virüs testinden geçecek.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan korona virüs Hes Kablo Kayserispor’da bugün üçüncü kez Koronavirüs (Covid19) testi yapılacak. Ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor. Alınan bilgilere göre SarıKırmızılı takımda futbolcular, teknik heyet ve personele yeni tip korona virüs testi yapılacak. Çıkan sonuçlara göre antrenman programı yeniden şekillenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.