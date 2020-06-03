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Kayseri’de yollardaki dinlenme tesisleri içinde yer alan restoranlar 24 saat faaliyet gösterecek

İHA

İl Hıfzıssıhha Kurulu alınan karar kapsamında, şehirlerarası yollarda bulunan dinlenme tesislerinde yer alan yeme içme mekanlarını 24 saat açık kalacak.

Kayseri’de yollardaki dinlenme tesisleri içinde yer alan restoranlar 24 saat faaliyet gösterecek

İl Hıfzıssıhha Kurulu alınan karar kapsamında, şehirlerarası yollarda bulunan dinlenme tesislerinde yer alan yeme içme mekanlarını 24 saat açık kalacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alınan kararlar hakkında şu bilgilere yer verildi:
“İlimizde bulunan Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, restoran vb. yerlerin salgın yönetimi ve çalışma rehberindeki hususların uygulanması kaydıyla 24 saat açık olarak faaliyet gösterebilmelerine, halen faal olan veya yeni faaliyete geçecek olan otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak, İçişleri Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı ve “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler Hk” konulu Genelgesinde yer alan (Ek: 8) hükümler doğrultusunda işlemlerin yürütülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik sokağa çıkma kısıtlamaları halihazırda devam etmekte olup bununla birlikte 18 yaş altı vatandaşlarımızın tek başlarına yapacakları seyahat/seyahatlere yönelik kısıtlamalar da devam etmekte olduğundan bu kapsamda seyahat izin kurullarında yapılacak başvuruları cevaplamak üzere yeteri kadar personelin görevine devamına, şehir giriş/çıkış kısıtlamaları ve toplu taşımadaki seyahat izinlerinin kaldırılması nedeniyle ilimiz girişlerinde oluşturulan kontrol noktaları uygulamasının devamına, ancak ilimiz girişlerinde yoğunluğa sebebiyet verilmemesi, ayrıca bu noktalardaki faaliyetlerin, kontrol sıklığı ve niteliğinin; illerdeki vaka sayıları, komşu illerdeki vaka sayıları ve değerlendirilerek İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla belirlenmesine, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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