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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk yüzünden çıkan kavgada aileler birbirine girdi

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çadırda yaşayan aileler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada darp edilen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Çocuk yüzünden çıkan kavgada aileler birbirine girdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çadırda yaşayan aileler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada darp edilen bir kadın hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taceddin Veli Mahallesi Bayram Sokak üzerinde çadır ve baraka evlerde yaşayan aileler arasında çocuk yüzünden çıktığı iddia edilen kavgaya diğer aile bireyleri de karıştı. Kavga büyüyünce bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden grupları dağıtarak güvenlik önlemi aldı. Kavgada darp edilen bir kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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