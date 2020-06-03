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Kayseri Şeker'den çiftçiye büyük hizmet Vakıfbank ve Kayseri Şeker İşbirliğiyle 15 bin çiftçiye tarım kart

İHA

VakıfBank ve Kayseri Şeker işbirliğiyle Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları'na bağlı pancar ekimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğü ile VakıfBank TarımKart imkanı sunuldu. Tarım Bankacılığı uygulamaları, tarım uzmanları ve 50'ye yakın tarıma özel ürün ve hizmet ile çiftçilerin, finansman sorunlarını çözmeye odaklanan VakıfBank ve Kayseri Şeker, hizmet alanlarında bulunan 15 bin çiftçiyi kapsayan önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Kayseri Şeker'den çiftçiye büyük hizmet Vakıfbank ve Kayseri Şeker İşbirliğiyle 15 bin çiftçiye tarım kart

VakıfBank ve Kayseri Şeker işbirliğiyle Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları’na bağlı pancar ekimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğü ile VakıfBank TarımKart imkanı sunuldu. Tarım Bankacılığı uygulamaları, tarım uzmanları ve 50’ye yakın tarıma özel ürün ve hizmet ile çiftçilerin, finansman sorunlarını çözmeye odaklanan VakıfBank ve Kayseri Şeker, hizmet alanlarında bulunan 15 bin çiftçiyi kapsayan önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı.
VakıfBank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen törene VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi ile Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez’in yanı sıra, Bankanın ve Kayseri Şeker’in üst düzey yöneticileri katıldı.

TARIMI STRATEJİK SEKTÖR OLARAK GÖRÜYORUZ
Törende konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Pandemi sürecinde tarımın stratejik sektör olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “VakıfBank olarak ürün ve hizmetlerimizle çitfçilerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Üstünsalih, TarımKart’ın bir çok farklı alanda kullanılabileceğini ve üreticinin tarımsal ve hayvansal harcamalarında önemli bir yardımcısı olacağına inandıklarını belirterek, “VakıfBank olarak tarımın stratejik sektör olduğunun farkındayız. Bu nedenle köy köy gezen tarım uzmanlarımızla, TarımKart’ın merkezde olduğu, tablet ile yerinde hizmet sunduğumuz ve ‘Mobil Çiftçi Paketi’ gibi pek çok teknolojik alt yapıyla desteklediğimiz Tarım Bankacılığı yaklaşımımızla, çiftçilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Süt ve besi hayvancılığından, jeotermal sera yatırımlarına, pancar yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar tarımın her alanına hizmet sunuyoruz” şeklinde konuştu.

HEM ÇİFTÇİLERİMİZE HEM ŞİRKETE BÜYÜK BİR KOLAYLIK SAĞLADIK
Kayseri Şeker ile gerçekleştirilen işbirliğiyle, tarım alanındaki çalışmalarını derinleştirerek, daha yaygın hale getirmeyi amaçladıklarına söyleyen Üstünsalih, “Bu kapsamda Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarına bağlı şeker pancarı üreten 15 bine yakın çiftçimizin TarımKart ve Bankomat Kartlarını Trakya, Gaziantep, Ege, Çukurova, Eskişehir, Akdeniz, İç Anadolu, Marmara, Altındağ bölgelerimizden tarım bankacılığında uzman 70 kişiye yakın personelimizle, 1 hafta içinde teslim ettik. Bu proje kapsamında 2020 başında uygulamaya aldığımız tablet projemizi ilk kez kullandık. Çiftçilerimizin kartlarını bölgelerde tablet ile teslim ettik, sözleşmelerimizi taradık ve kartları birkaç dakika içinde hızlıca kullanıma açtık. Çifçiler, VakıfBank Mobil Pos cihazı kullanan üye işyerimiz, fabrikaya olan borçlarını faizsiz bir şekilde kolayca ödemiş oldular. Hem çiftçilerimize hem şirkete büyük bir kolaylık sağladık” diye konuştu.

ÇİFTÇİLER KARTLARINI 10 BİNDEN FAZLA VAKIFBANK ANLAŞMALI ÜYE İŞYERLERİNDE DE KULLANABİLECEK
Üstünsalih, “Çiftçilerimiz kart limitlerinin bir bölümünü, ATM ve VakıfBank şubelerinde nakit çekimde, Petrol Ofisi, Aytemiz istasyonları, İGSAŞ, Toros Gübre, Proyem bayileri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sulama Birlikleri gibi diğer anlaşmalı üye işyerlerimizde akaryakıt, yem, gübre, zirai ilaç gibi tarımsal girdi alışverişinde 6 aya kadar faizsiz şekilde kullanabilecek” ifadelerini kullandı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise törende yaptığı konuşmada, Ramazan ayı içerisinde Vakıfbank personeli ve yöneticilerinin çok üstün bir performans ortaya koyarak, bu çalışmayı neticelendirdiklerini belirterek, Vakıfbank ve Kayseri Şeker’in çok değerli ve samimi bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledi.
Başkan Akay, çiftçilerin en çok elinden tutulmaya ihtiyacının olduğu bir zaman diliminde, Vakıfbank’ın böylesine bir uygulamayı hayata geçirmiş olmasının, takdire şayan bir durum olduğunu da belirterek, “Çok değerli bir zamanda, çok değerli bir işi başardığımız inancındayız. Özellikle pandemi süresince tarım sektörünün ön plana çıkmış olması, çiftçimizi çok daha değerli bir hale getirmiş oldu. Bizler VakıfBank çalışanlarında ve yöneticilerinde, müşteriden kaçan anlayışın aksine; yorgun olmayan, tamamen dinamik, müşteri ile iç içe, müşteriye dokunan ve sahip çıkan bir anlayış gördük. Başlangıçta yaptığımız tüm bu çalışmaları ve gelişmeleri, gelecek adına çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu ve bizlerde o şirketin emanetçileriyiz. Ama buna rağmen bizler çiftçilerimize iyi bir hizmet sunabilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Vakıfbank gibi güçlü bir banka ile böylesine güzel bir projeyi ortaya koyabilmek, çiftçimiz ve Tarım sektörü adına önemli bir adımdır. Bu gelişmenin tarım sektörüne önemli bir katkı sağlayacağını ümit ediyor, bunun bir başlangıç olmasını, bu projenin hayırlı, uğurlu ve sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum. Bu projede emeği geçen başta Yönetim Kurulunuz ve siz değerli Yöneticilerimiz ile çalışanlarınıza, sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

MOBİL ÇİFTÇİ PAKETİ İLE HAVALE EFT ÜCRETSİZ
Tarım Kart’ını aktif olarak kullanan ve elektrik, telefon veya BağKur ödemesinden birini Tarım Kartı’na otomatik ödemeye veren çiftçiler, otomatik olarak tanımlanan Mobil Çiftçi Paketi ile hesap açma, TarımKart nakit avans, para transferi gibi birçok işlemi VakıfBank Mobil üzerinden ücretsiz olarak yapabilecek. Çiftçiler, TarımKart limitlerinin bir kısmını fatura ödemeleri için ayırabiliyor ve böylece faturalar her ay karttan otomatik olarak gününde ödeniyor, çiftçi kart borcunu hesap kesim tarihinde yani hasatta bankaya ödeme imkanına kavuşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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